Заморожені овочі можуть бути повноцінною альтернативою свіжим, а в окремих випадках — навіть кориснішою. Фахівці пояснюють: продукти, які швидко заморожують одразу після збору, зберігають більше вітамінів і мінералів, ніж ті, що довго зберігаються або транспортуються.

Про це повідомило видання Eating Well.

За словами дієтологині Мелісси Халас, здорове харчування має враховувати не лише ідеальні умови, а й реальні можливості людей — бюджет, час і доступність продуктів. Саме тому заморожені овочі можуть стати простим способом додати більше корисного до раціону.

Експерти виділяють чотири овочі, які особливо вигідно купувати саме замороженими.

Броколі

Це один із найкращих варіантів для заморожування. Завдяки швидкому охолодженню після збору броколі зберігає вітамін С та інші корисні речовини. Натомість свіжа броколі може втрачати їх під час транспортування або тривалого зберігання. Для кращої текстури її рекомендують готувати без розморожування — на пару або запікати. Під час купівлі варто обирати пакети з окремими суцвіттями, а не злиплими грудками, що може свідчити про повторне заморожування.

Цвітна капуста

Овочі родини капустяних містять сполуки, які пов’язують із протипухлинними властивостями. Приготування може частково зменшувати їхню кількість, однак заморожування допомагає зберегти ці компоненти. Заморожена цвітна капуста доступна цілий рік і часто дешевша за свіжу поза сезоном. Вона добре підходить для супів, запіканок і соусів. Для кращого результату під час запікання її радять готувати за трохи вищої температури, щоб зменшити зайву вологу.

Шпинат

На відміну від більшості листових салатів, шпинат добре переносить заморожування. Його зазвичай уже миють і подрібнюють, що економить час під час приготування. Заморожений шпинат можна додавати до супів, рагу, пасти, соусів і смузі без попереднього розморожування. Важливо обирати варіанти без додавання вершків і соусів.

Горошок

Свіжий зелений горошок швидко втрачає вітамін С, якщо його не спожити протягом одного-двох днів. Заморожений варіант краще зберігає поживні речовини, зокрема цей вітамін, і водночас зберігає смак і текстуру. Його легко використовувати в різних стравах — від гарнірів до пасти чи рису. Фахівці радять обирати яскраво-зелений горошок без кристалів льоду в пакеті.

