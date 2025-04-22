Які овочі втрачають свою користь після приготування: про це ніхто не знає

Розповідаємо, які овочі після тривалого приготування втрачають практично всю свою користь.

Броколі. Цей зелений суперфуд багатий на вітамін С та антиоксидантні сполуки. Та броколі не можна піддавати тривалій термічній обробці, бо тоді овочі втрачають до 70% поживних речовин. Найкраще готувати броколі на пару або злегка обсмажувати на мінімальному вогні. Тоді збережеться максимальна кількість вітамінів та корисних сполук.

Шпинат містить потужну частку вітаміну С, який під дією високої температури розпадається. Тому після термічної обробки зазвичай шпинат втрачає до 80% своєї користі. Його рекомендовано вживати у сирому вигляді, наприклад, додавати в салати, соуси та смузі.

Перець. Болгарський перець багатий на вітамін А, В, С й антиоксиданти. Та під час обсмажування чи запікання ці корисні сполуки частково руйнуються. Найоптимальніший варіант — вживати перець сирим чи злегка підсмажувати на грилі, щоб він не втратив свої корисні властивості.

Часник містить антисептичну сполуку — аліцин, яка руйнується під дією високих температур. Щоб зберегти користь овоча, краще додавати його до страв наприкінці приготування.