Які продукти не можна зберігати в пластикових контейнерах

Користуватися безпечніше скляними контейнерами, оскільки вони є кращою альтернативою, ніж пластикові / © Фото з відкритих джерел

Пластикові контейнери використовують на кухні майже всі. Однак вони не завжди є найкращим рішенням для зберігання продуктів.

Скляні контейнери є безпечнішою альтернативою для зберігання продуктів харчування, оскільки вони не взаємодіють з їжею та запобігають утворенню шкідливих речовин.

Про це пише Real Simple.

Які продукти не можна тримати в пластикових контейнерах

Сире м’ясо та птиця

Сире м’ясо виділяє натуральні соки, які створюють ідеальне середовище для розмноження шкідливих бактерій, таких як сальмонела та кишкова паличка. А накопичення вологи прискорює ріст бактерій, тому харчові отруєння та швидке псування можуть статися протягом кількох годин, а не днів.

Молочні продукти

М’які сири та інші продукти на молочній основі особливо чутливі до способу їх зберігання. Молочним продуктам потрібен контрольований потік повітря для збереження свіжості. А пластикові контейнери утримують вологу та прискорюють псування, що може призвести до швидкого розвитку цвілі та втрати харчової цінності.

Фрукти, що виробляють етилен

Яблука, банани та помідори виділяють природний газ, який прискорює процес дозрівання, а герметичний пластик лише погіршує цей ефект, тому фрукти швидше перезрівають та псуються.

Листова зелень та салат

Салат та інша зелень недовго зберігатимуться в пластикових контейнерах. Їм потрібна належна циркуляція повітря, а пластикові контейнери утримують вологу, що призводить до в’янення та росту бактерій.

