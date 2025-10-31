Які продукти підвищують ризик деменції: шокувальні подробиці

Їжа / © unsplash.com

Дослідники Політехнічного університету Вірджинії вивчили вплив ультраперероблених продуктів на когнітивні функції у людей віком від 55 років. Серед 4750 учасників дослідження протягом 7 років перевіряли здатність до пам’яті, концентрації та обчислень.

Про це пише Science Altert.

Виявилося, що щоденне споживання додаткової порції переробленого м’яса підвищує ризик розвитку когнітивних порушень на 17%, а солодкі газовані напої — на 6%.

Найбільшу шкоду завдають саме ультраперероблені м’ясні продукти та напої з цукром, тоді як інші УПП (солодощі, закуски, готові страви) значного впливу на мозок не показали.

Професори радять вносити зміни в щоденний раціон: зменшити споживання газованих напоїв та переробленого м’яса, віддавати перевагу свіжим продуктам, овочам та білку натурального походження.

Бренда Деві, співавтор дослідження, зазначає: «Усе можна змінити через поміркованість та збалансоване харчування».

Водночас Бен Кац додає: «Дотримуватися дієти — одне, а навчитися готувати здорову їжу — зовсім інше».

За даними дослідження, понад 65% купованих американцями продуктів у 2020 році були ультрапереробленими, що характеризується наявністю штучних барвників, ароматизаторів та емульгаторів. Молоді люди та літні отримують із цих продуктів більше половини щоденних калорій, що підсилює ризики когнітивних порушень.

