Які продукти потрібно їсти для зміцнення кісток

Молочні продукти корисні для суглобів / © Pixabay

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З віком міцність кісток знижується, нездорове харчування і генетика можуть погіршити цей стан й викликати ламкість кісток.

Що треба їсти для міцних кісток

Щоб запобігти остеопорозу, треба достатньо приймати вітаміну D, він допомагає організму засвоювати кальцій і депонувати його в кістках. З віком збільшується кількість кальцію та вітаміну D, які потрібні для здоров’я кісток.

Кальцій є ключовим будівельним блоком кісток, він запобігає втраті кісткової маси. Медики рекомендують отримувати від 1000 до 1200 міліграмів кальцію щодня.

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Споживання більшої кількості овочів і фруктів покращує здоров’я кісток. Ці продукти некалорійні, але вони містять багато клітковини, вітамінів і мінералів. У них також є фітохімічні речовини для захисту від різних захворювань.

Експерти радитять їсти щодня щонайменше 300 грамів овочів і 200-300 грамів фруктів з ягодами.

Для здоров’я кісток також важливий білок, оскільки він є основним компонентом кісткової тканини. Корисно споживати рослинні білки, наприклад, з квасолі та горіхів, а також рибу, птицю без шкіри та нежирні шматки м’яса.

Також потрібно їсти молочні продукти з низьким вмістом жиру. Білки повинні складати від 25% до 35% від загальної кількості калорій на день.

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