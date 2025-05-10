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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Які продукти потрібно їсти для зміцнення кісток

Міцні кістки — основа повноцінного активного життя. Також важливо підтримувати здоровий спосіб життя та уникати шкідливих звичок.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Молочні продукти корисні для суглобів

Молочні продукти корисні для суглобів / © Pixabay

З віком міцність кісток знижується, нездорове харчування і генетика можуть погіршити цей стан й викликати ламкість кісток.

Що треба їсти для міцних кісток

Щоб запобігти остеопорозу, треба достатньо приймати вітаміну D, він допомагає організму засвоювати кальцій і депонувати його в кістках. З віком збільшується кількість кальцію та вітаміну D, які потрібні для здоров’я кісток.

Кальцій є ключовим будівельним блоком кісток, він запобігає втраті кісткової маси. Медики рекомендують отримувати від 1000 до 1200 міліграмів кальцію щодня.

Споживання більшої кількості овочів і фруктів покращує здоров’я кісток. Ці продукти некалорійні, але вони містять багато клітковини, вітамінів і мінералів. У них також є фітохімічні речовини для захисту від різних захворювань.

Експерти радитять їсти щодня щонайменше 300 грамів овочів і 200-300 грамів фруктів з ягодами.

Для здоров’я кісток також важливий білок, оскільки він є основним компонентом кісткової тканини. Корисно споживати рослинні білки, наприклад, з квасолі та горіхів, а також рибу, птицю без шкіри та нежирні шматки м’яса.

Також потрібно їсти молочні продукти з низьким вмістом жиру. Білки повинні складати від 25% до 35% від загальної кількості калорій на день.

Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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