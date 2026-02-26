Які продукти руйнують артерії та чим їх замінити для здоров’я серця: кардіолог розповів

Хвороби серця / © Credits

Більшості серцево-судинних захворювань можна запобігти, якщо вчасно змінити харчові звички. Британський кардіолог Франческо Ло Монако, засновник Національної кардіологічної клініки в Лондоні, назвав список «заборонених» продуктів та дав рекомендації щодо ідеального раціону для довголіття.

Про це повідомляє Mirror.

Що варто виключити з раціону

За словами доктора Ло Монако, багато людей щодня вживають продукти, які поступово пошкоджують артерії. Головними ворогами серця лікар називає:

Оброблене м’ясо : бекон, ковбаси та делікатеси. Вони містять надлишок солі, що підвищує тиск, та насичених жирів, які збільшують рівень «поганого» холестерину.

Жирне червоне м’ясо: його вживання варто обмежити до мінімуму, надаючи перевагу нежирним шматочкам лише зрідка.

Напівфабрикати та готові страви: вони перенасичені натрієм та консервантами.

Солодкі напої: «рідкі калорії» та цукор лікар радить повністю виключити, оскільки вони суттєво підвищують ризик патологій.

«Якщо список інгредієнтів на упаковці занадто довгий і там є назви, які ви не можете вимовити — покладіть цей продукт назад на полицю», — наголошує Франческо Ло Монако.

Середземноморська дієта як золотий стандарт

Як альтернативу шкідливій їжі кардіолог рекомендує середземноморський тип харчування, який базується на цільних продуктах та корисних жирах.

Основа здорового раціону за рекомендацією лікаря:

Овочі та фрукти : помідори, листова зелень, цибуля, морква, ягоди та цитрусові мають бути на столі щодня.

Корисні жири : оливкова олія першого віджиму (основне джерело), авокадо, оливки та жменя горіхів або насіння щодня.

Білок : замість червоного м’яса варто обирати рибу, багату на омега-3 (лосось, сардини), птицю, яйця та бобові (сочевиця, нут).

Спеції замість солі: часник, базилік та орегано не лише покращують смак, а й мають антиоксидантну дію.

Лікар підкреслює, що не обов’язково змінювати все за одну ніч. Для довгострокового результату та здоров’я серця краще вносити невеликі, але постійні корективи у свій побут.

«Занадто багато людей починають турбуватися про серце лише тоді, коли щось йде не так. Але невеликі послідовні зміни можуть кардинально змінити ваше здоров’я та тривалість життя», — зазначає лікар.

