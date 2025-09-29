Які продукти та напої сприяють випадінню волосся: дослідники пояснили

Випадіння волосся

Реклама

Дослідники назвали продукти, які можуть сприяти випадінню волосся. Так, на цей процес впливають підсолоджені та алкогольні напої.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованим у журналі «Харчування та здоров’я», пише Medical Press.

Що впливає на випадіння волосся та як протидіяти

У нещодавньому огляді фахівці ретельно проаналізували три великі наукові бази даних — PubMed, Web of Science та Scopus. Загалом у дослідженнях взяли участь 613 320 осіб, переважно жінок. Вік становив від 7 до 77 років.

Реклама

Як пояснює Лаура Акоста, дієтолог та доцент кафедри харчових наук та харчування людини в Університеті Флориди, коли ми споживаємо велику кількість цукру, у нас виникає сплеск інсуліну, який сприяє запаленню та може спотворювати природні цикли росту волосся.

«Щодо алкоголю, то він не обов’язково безпосередньо викликає випадіння волосся, але він сприяє дефіциту поживних речовин, мальабсорбції поживних речовин, навантаженню печінки, поганому сну та системному запаленню — все це може завдати шкоди росту волосся», — додає фахівчиня.

Наступний фактор, який може впливати на волосся, є недостатнє споживання білка. Продукти, які можуть допомогти для здорового волосся та його росту, включають продукти на основі сої, такі як едамаме або тофу, та хрестоцвіті овочі, такі як броколі або цвітна капуста, які можуть зменшити ризик випадіння волосся.

Дієтологи вважають, що це, ймовірно, пов’язано з антиоксидантними та протизапальними властивостями фітохімічних речовин, таких як ізофлавони та каротиноїди. Крім того, було досліджено листя хурми і виявлено, що воно пов’язане з покращенням як густоти, так і товщини волосся. Так, до складу входить кверцетин, а він покращує кровообіг до шкіри голови. Його можна пити як чай або приймати перорально.

Реклама

Також експерти радять звернути увагу на олію гарбузового насіння, яка може знижувати рівень дигідротестостерону (ДГТ) — гормону, який, як відомо, впливає на волосяні фолікули та викликає витончення волосся.

Що ж до добавок, то слід розглянути:

вітамін D — може захищати від випадіння волосся. Але для визначення правильної дози слід консультуватися з лікарем, щоб не нашкодити організму;

залізо — його можна споживати у формі таблеток або ж продуктів (шпинат, сочевиця, мигдаль);

цинк та біотин (вітаміну B7) — їхній дефіцит може спричинити випадіння або витончення волосся.

колаген — сприяє росту волосся.

Раніше ми писали про боротьбу з випадінням волосся — алопецією. Є три способи: