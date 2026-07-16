Які салатні овочі найкорисніші для травлення: список із шести продуктів

Які салатні овочі найкорисніші для травлення / © pexels.com

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Листові овочі вважаються одним із найкращих продуктів для підтримання здоров’я травної системи. Вони багаті на клітковину, яка покращує роботу кишечника, а також містять речовини, що можуть позитивно впливати на кишковий мікробіом.

Про це повідомило видання Verywell Health.

До переліку найкориснішої зелені увійшов шпинат. Він забезпечує організм вітамінами, мінералами та антиоксидантами, а нерозчинна клітковина у його складі допомагає їжі легше проходити травним трактом і сприяє профілактиці закрепів.

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Ще одним корисним продуктом є кале. Ця листова капуста містить значну кількість клітковини, а також вітаміни А, С і К. Попередні дослідження свідчать, що фітохімічні сполуки кале можуть підтримувати баланс корисних бактерій у кишечнику, хоча цей ефект ще потребує підтвердження у дослідженнях за участю людей.

До списку також потрапив мангольд. Він вирізняється високим вмістом клітковини та антиоксидантів і водночас належить до продуктів із низьким вмістом FODMAP. Завдяки цьому мангольд може бути хорошим вибором для людей із синдромом подразненого кишечника.

Корисною для травлення вважають і листову гірчицю. Вона містить клітковину, вітаміни А і С, а окремі дослідження вказують, що рослинні сполуки цієї зелені можуть допомагати зв’язувати жовчні кислоти, що потенційно сприяє зменшенню деяких шлунково-кишкових симптомів.

Серед рекомендованих овочів також рукола, яка багата на антиоксиданти та вітаміни. Її використовували не лише в кулінарії, а й у народній медицині ще за часів Стародавнього Єгипту та Риму для полегшення розладів травлення.

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Завершує перелік бурякова зелень. Вона містить клітковину, багато води та вітамін С, а деякі дослідження свідчать, що висушене листя буряка може бути ще й хорошим джерелом рослинного білка.

Варто поступово збільшувати кількість листової зелені в раціоні, щоб організм звикав до більшої кількості клітковини. Її рекомендують додавати до салатів, смузі, гарнірів або запікати зі спеціями як корисну альтернативу чипсам. Надто різке збільшення споживання клітковини може спричинити здуття живота та дискомфорт.

Нагадаємо, правильно підібраний сніданок після 50 років допомагає довше залишатися ситими та підтримувати здоров’я. Прості рекомендації щодо продуктів, які варто включити до ранкового раціону.

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