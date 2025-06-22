Які симптоми вказують на те, що більше не можна їсти соління: про це варто знати

Кому не можна їсти соління / © www.freepik.com/free-photo

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Квашені та консервовані огірки, помідори, капуста й інші смаколики — часті гості на нашому столі, особливо взимку. Однак навіть найулюбленіші соління можуть стати серйозною загрозою для здоров’я. Лікарі попереджають: якщо ви помічаєте деякі симптоми, варто зменшити вживання чи взагалі виключити ці продукти зі свого раціону.

Головний симптом, який вказує на те, що вам не можна їсти соління

Якщо після вживання квашених чи консервованих овочів з’являються набряки на обличчі, ногах чи руках, це свідчить про те, що організм не справляється з надлишком солі. Велика кількість натрію у таких продуктах утримує рідину в тканинах, змушуючи нирки працювати у посиленому режимі, а також підвищує тиск на серце й судини.

Що ще може вказувати на надлишок солі в організмі.

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Постійна спрага та сухість у роті — це сигнал про порушення водно-сольового балансу.

Головний біль і запаморочення можуть свідчити про підвищення тиску через надлишок натрію.

Прискорене серцебиття чи важкість у грудях є ознаками того, що серцево-судинна система також страждають.

Такі симптоми особливо небезпечні для людей, що мають проблеми з нирками та серцево-судинною системою.

Кому треба бути обережними із вживанням солінь

Людям похилого віку.

Вагітним жінкам.

Тим, хто має будь-які хронічні захворювання.

Людям, у яких спостерігається затримка рідини чи схильність до підвищеного тиску.

Додаткові факти про шкоду вживання надлишку солі

Переїдання солоних продуктів знижує чутливість рецепторів смаку, через що людині хочеться ще більше солі, тому виникає харчова залежність. Сіль провокує запальні процеси в організмі, зокрема може загострювати артрит та проблеми з суглобами. За даними ВООЗ, надмірне споживання солі — це одна із п’яти головних причин смертності у світі, яка пов’язана із серцево-судинними захворюваннями.