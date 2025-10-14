Які три найнебезпечніші види хліба: їх треба оминати десятою дорогою

Який хліб не можна їсти / © Pixabay

Хліб — це той продукт, без якого багато хто не уявляє свого життя. Проте не весь хліб однаково корисний. Деякі види, що здаються нешкідливими, можуть насправді дуже шкодити здоров’ю — викликати стрибки цукру, підвищувати холестерин і навіть провокувати запалення в організмі. Дієтологи назвали три найнебезпечніші види хліба, які краще не вживати.

Білий хліб з очищеного борошна

Це найпоширеніший і водночас найшкідливіший вид хліба. Він виготовляється з рафінованого борошна, у якому практично немає клітковини, вітамінів і мінералів. Після вживання такого хліба рівень глюкози у крові стрімко підвищується, а потім швидко падає, викликаючи втому та навіть дратівливість.

Білий хліб також:

сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота;

викликає відчуття голоду вже через годину після їжі;

негативно впливає на мікрофлору кишечника.

Вибирайте краще цільнозерновий або житній хліб без додавання дріжджів.

Хліб із тривалим терміном зберігання

Якщо на упаковці зазначено, що хліб може зберігатися тиждень чи навіть місяць — це тривожний сигнал. Такий продукт містить консерванти, стабілізатори, емульгатори та підсилювачі смаку, які допомагають йому залишатися «свіжим» зовні, але роблять його шкідливим усередині. Регулярне вживання хліба з хімічними добавками може призвести до:

алергічних реакцій;

порушення роботи печінки та нирок;

зниження імунітету.

Альтернатива: домашній або пекарський хліб без зайвої хімії, який черствіє за 3 дні — це якраз показник натуральності.

«Дієтичний» або «фітнес-хліб» із добавками

Багато хто вважає, що коли на упаковці написано «фітнес», «з висівками» чи «без глютену», — це автоматично корисно. Але це не завжди так. Часто такі вироби містять трансжири, цукор, мальтозу, ароматизатори та карамель, які маскують відсутність натурального смаку.

Цей «псевдокорисний» хліб:

перевантажує підшлункову залозу;

провокує запалення судин;

може стати причиною набору ваги.

Краще вживати натуральний хліб із простими складниками — борошном, водою сіллю і закваскою. Він містить клітковину, живі ферменти й допомагає роботі травної системи.