Які ваші звички можуть наближати діабет: від чого варто відмовитися

Які звички наближають діабет / © Pexels

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Спадковість відіграє вагому роль у розвитку цукрового діабету 2-го типу, однак ключовим фактором залишається спосіб життя людини. Медики наголошують: безліч щоденних звичок тривалий час працює проти нас. Вони поступово виснажують організм і можуть провокувати цукровий діабет.

Про це пише EgészségKalauz.

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Щоденні звички, які непомітно підвищують ризик розвитку цукрового діабету

Більшість своїх звичок можна скоригувати, аби не допустити розвитку цукрового діабету. Навіть мінімальні зміни значно знижують ризик захворювання — особливо для тих, хто перебуває у групі ризику.

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Є 7 основних поведінкових помилок, які найчастіше можуть призводити до схильності до діабету:

Зловживання солодкими напоями. Регулярне вживання солодкої газованки, холодних чаїв із цукром та енергетиків провокує різкі стрибки рівня глюкози в крові. Водночас ці напої практично не дають відчуття насичення. Це призводить до споживання цукру у великих дозах та збільшення щоденного калоражу. Малорухливий спосіб життя. Спорт допомагає тканинам ефективно засвоювати інсулін. Тривале сидіння та відсутність навантаження на м’язи з часом суттєво підвищують шанси розвитку інсулінорезистентності. Ігнорування зайвої ваги. Найбільшу небезпеку становить саме вісцеральний жир у ділянці живота. Навіть помірне схуднення може знизити ризики розвитку цукрового діабету. Дефіцит клітковини в раціоні. Клітковина уповільнює всмоктування вуглеводів і тримає рівень цукру стабільним. Якщо щодня ви не їсте овочів, фруктів, бобових та цілозернових продуктів, ви завдаєте удару по метаболізму. Нерегулярний або неякісний сон. Хронічне недосипання шкодить не лише загальному самопочуттю. Дослідження доводять, що розлади сну негативно впливають на чутливість клітин до інсуліну. Постійний стрес. Хронічне напруження стимулює виділення гормонів, які порушують нормальну регуляцію глюкози. До того ж стрес нерідко провокує переїдання чи зниження активності. Відмова від профілактичних оглядів у лікарів. Цукровий діабет 2-го типу тривалий час розвивається абсолютно безсимптомно. Без регулярної діагностики хворобу часто виявляють уже на стадії ускладнень.

Особливо пильними варто бути тим, хто має родичів із діабетом, потерпає від підвищеного тиску чи високого рівня холестерину. Також у зоні підвищеного ризику можуть бути жінки, які під час вагітності мали гестаційний діабет.

Базові кроки — збалансоване харчування, помірний спорт, повноцінний відпочинок та контроль ваги. Це суттєво знизить ризики розвитку цукрового діабету.

Однак якщо ви вже помічаєте перші симптоми, відразу звертайтеся до лікарів.

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Симптоми цукрового діабету

Нагадаємо, високий рівень цукру в крові та цукровий діабет 2-го типу часто розвиваються безсимптомно протягом років. Він поступово руйнує судини й внутрішні органи. Через повільний перебіг хвороби люди адаптуються до змін і не помічають перших сигналів.

Однак раннє виявлення проблеми дозволяє вчасно змінити ситуацію, тому фахівці радять звертати увагу на низку малопомітних ознак, серед яких постійна спрага, часте сечовипускання, хронічна втома, сильний голод, розмитість зору, інтимний свербіж, сухість шкіри та поява темно-оксамитових плям на тілі.

Якщо діабет прогресує, уражаються судини й нервові закінчення по всьому організму. Пацієнти можуть відчувати біль, оніміння та судоми в ногах, регулярний головний біль, а також стикатися із проблемами ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту, зокрема, постійним метеоризмом.

Будь-яка самодіагностика є небезпечною для здоров’я, тому за наявності таких симптомів важливо не панікувати, а вчасно звернутися до лікаря та здати базовий аналіз крові.

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