Зовнішній вигляд нігтів може розповісти значно більше про стан організму, ніж здається на перший погляд.

Як пише Metro, медики звертають увагу на їхній колір, форму та структуру, адже ці зміни іноді стають важливими підказками для діагностики.

Наприклад, перед операціями пацієнтів просять зняти лак із нігтів. Це робиться не з естетичних міркувань, а для того, щоб медики могли оцінювати стан здоров’я за природним виглядом нігтьової пластини.

За словами сімейного лікаря та медичного консультанта сервісу Prescription Doctor Джузеппе Арагони, деякі зміни можуть бути безпечними, але інші — сигналізувати про серйозні порушення.

Жовті нігті

Доктор Арагона зазначив, що пожовтіння нігтів може свідчити про грибкову інфекцію, особливо якщо вони «потовщилися та повільно ростуть».

Однак, він зазначив, що «у рідкісних випадках це може бути пов'язано з такими станами, як хронічні респіраторні захворювання або лімфатичні розлади, особливо якщо це супроводжується набряками в інших місцях».

Темні лінії або смуги

Якщо ви помітили на нігті тінь у формі лінії, ймовірно, варто звернутися до лікаря.

«Темні лінії або смуги уздовж нігтя завжди слід сприймати серйозно, особливо якщо вони з’явилися нещодавно, змінюються або мають нерівномірний вигляд», — попередив доктор Арагона.

«Хоча у людей зі смаглявою шкірою вони можуть бути доброякісним явищем, у деяких випадках вони можуть свідчити про меланому під нігтем і вимагають негайного обстеження», — додав він.

Якщо це не меланома, то, можливо, це просто наслідок фізичної травми, приймання ліків або навіть генетичної схильності. Проте все одно рекомендується звернутися до лікаря.

Білі плями

Можливо, ви чули, що поява білих плям на нігтях пов’язана з дефіцитом кальцію, але доктор Арагона наполягає, що це не так.

Це «дуже поширене явище», яке зазвичай спричинене незначною травмою нігтя, а не чимось серйознішим.

Ложкоподібні нігті

Койлоніхія — це офіційний термін для позначення таких нігтів. Замість того, щоб рости прямо, ваші нігті мають увігнутий вигляд, як ложки. У багатьох людей койлоніхія є ознакою дефіциту заліза.

Там також додається: «Зазвичай від ложкоподібних нігтів можна позбутися, лікуючи причину, що їх спричинила».

Окрім можливої ознаки дефіциту заліза, це може вказувати й на анемію. Це те, що лікарі враховуватимуть «разом із такими симптомами, як втома або задишка», — зазначив доктор Арагона.

