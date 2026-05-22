Якщо кава не бадьорить: секрети правильного споживання кофеїну

Кофеїн — це найпоширеніший у світі стимулятор, який може покращувати когнітивні функції, підвищувати рівень уваги, швидкість реакції та загальну бадьорість людини.

Однак неправильне споживання кофеїну може викликати безсоння, підвищений артеріальний тиск, головний біль та тривожність, пише The Washington Post.

Як правильно вживати кофеїн

Плануйте вживання кофеїну перед важливими завданнями

Кофеїн починає діяти вже через 15 хвилин. Ефект досягає піка через 30-60 хвилин і триває від 4 до 6 годин, якщо ви випили приблизно дві чашки кави.

Не відкладайте ранкову каву на кілька годин

У соцмережах поширений міф, що якщо не пити каву одразу після пробудження, це допоможе уникнути денної втоми. Однак вчені кажуть, що це не має наукового підтвердження.

Не вживайте кофеїн, якщо у вас підвищена тривожність

Кофеїн стимулює центральну нервову систему, що може викликати надмірну збудженість і дискомфорт.

Обмежте вживання кофеїну за 6 годин до сну

Це допоможе уникнути безсоння та проблем із засинанням.

Водночас реакція на кофеїн у кожної людини відрізняється і залежить від генетики, швидкості метаболізму, віку та навіть способу життя.

Наприклад, у курців кофеїн метаболізується швидше, а у вагітних жінок його розщеплення відбувається повільніше, тому лікарі радять їм обмежити його споживання. Також важливо пам’ятати, що люди, які регулярно п’ють каву, можуть розвинути толерантність до кофеїну. Це означає, що їм потрібно більше кофеїну, щоб отримати той самий ефект.

Скільки кави можна пити на день

Вміст кофеїну в каві може коливатися від 50 до 400 мг на чашку. В середньому чашка кави об’ємом 240 мл містить близько 100 мг кофеїну.

Науковці стверджують: до 400 мг кофеїну на день є безпечною межею для більшості здорових дорослих людей.Тобто теоретична безпечна добова норма кави для здорового організму — 4 чашки (945 мл).

Водночас потрібно пам’ятати, що кофеїн міститься в інших напоях чи продуктах, таких як чай, шоколад, енергетичні напої та деякі медикаменти. Їх надмірне споживання разом з кавою може призвести до перевищення добової норми кофеїну.

Раніше вчені з’ясували, що кава, випита у вечірній або нічний час, може не лише порушувати сон, а й впливати на імпульсивність та схильність до ризикованої поведінки.

