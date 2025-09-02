Якщо ваша дитина прийшла зі школи з нежитем: як розпізнати симптоми ГРВІ, грипу та COVID

Як розпізнати симптоми ГРВІ, грипу та COVID / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Осінь і зима — традиційний період застуд у школярів. Діти часто повертаються додому з нежитем, кашлем і втомою. Але як зрозуміти, що це звичайна ГРВІ, а коли симптоми свідчать про грип чи COVID? Адже вчасне розпізнавання перших ознак допоможе батькам уникнути серйозних наслідків та правильно обрати тактику лікування.

Які симптоми, якщо у дитини ГРВІ

Основні ознаки:

нежить, закладеність носа;

незначний кашель;

підвищена температура — 37-37,5 °C;

легка слабкість.

У більшості випадків стан дитини нормалізується за 5-7 днів. ГРВІ часто починається поступово, без різкого підйому температури.

Реклама

Як зрозуміти, що у дитини грип

Симптоми грипу:

раптовий початок хвороби з високою температурою 38-39 °C і вище;

озноб, головний біль, ломота у м’язах;

сухий кашель, біль у горлі;

виражена слабкість і сонливість.

На відміну від ГРВІ, грип може давати ускладнення на легені та серце, тому потребує уважного нагляду лікаря.

Які симптоми COVID у дітей

Можливі ознаки COVID:

нежить чи повна відсутність симптомів на початку;

температура різного рівня, може бути й незначною;

втрата нюху та смаку;

кашель, біль у горлі;

швидка втомлюваність.

Особливість COVID у дітей — симптоми часто схожі на звичайну ГРВІ, але небезпека полягає у можливих ускладненнях та прихованому перебігу.

Реклама

Коли звертатися до лікаря

Негайна консультація потрібна, якщо у дитини: