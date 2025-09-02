- Дата публікації
Здоров'я
- 1078
- 2 хв
Якщо ваша дитина прийшла зі школи з нежитем: як розпізнати симптоми ГРВІ, грипу та COVID
Як відрізнити звичайну застуду від вірусних інфекцій, щоб вчасно надати своїй дитині допомогу та уникнути ускладнень.
Осінь і зима — традиційний період застуд у школярів. Діти часто повертаються додому з нежитем, кашлем і втомою. Але як зрозуміти, що це звичайна ГРВІ, а коли симптоми свідчать про грип чи COVID? Адже вчасне розпізнавання перших ознак допоможе батькам уникнути серйозних наслідків та правильно обрати тактику лікування.
Які симптоми, якщо у дитини ГРВІ
Основні ознаки:
нежить, закладеність носа;
незначний кашель;
підвищена температура — 37-37,5 °C;
легка слабкість.
У більшості випадків стан дитини нормалізується за 5-7 днів. ГРВІ часто починається поступово, без різкого підйому температури.
Як зрозуміти, що у дитини грип
Симптоми грипу:
раптовий початок хвороби з високою температурою 38-39 °C і вище;
озноб, головний біль, ломота у м’язах;
сухий кашель, біль у горлі;
виражена слабкість і сонливість.
На відміну від ГРВІ, грип може давати ускладнення на легені та серце, тому потребує уважного нагляду лікаря.
Які симптоми COVID у дітей
Можливі ознаки COVID:
нежить чи повна відсутність симптомів на початку;
температура різного рівня, може бути й незначною;
втрата нюху та смаку;
кашель, біль у горлі;
швидка втомлюваність.
Особливість COVID у дітей — симптоми часто схожі на звичайну ГРВІ, але небезпека полягає у можливих ускладненнях та прихованому перебігу.
Коли звертатися до лікаря
Негайна консультація потрібна, якщо у дитини:
температура вище 38,5 °C, що не збивається звичайними ліками з домашньої аптечки;
задишка або утруднене дихання;
сильний головний біль, висип та біль у грудях;
виражена слабкість, сонливість чи втрата свідомості.