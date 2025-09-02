ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
1078
2 хв

Якщо ваша дитина прийшла зі школи з нежитем: як розпізнати симптоми ГРВІ, грипу та COVID

Як відрізнити звичайну застуду від вірусних інфекцій, щоб вчасно надати своїй дитині допомогу та уникнути ускладнень.

Віра Хмельницька
Як розпізнати симптоми ГРВІ, грипу та COVID

Як розпізнати симптоми ГРВІ, грипу та COVID / © www.freepik.com/free-photo

Осінь і зима — традиційний період застуд у школярів. Діти часто повертаються додому з нежитем, кашлем і втомою. Але як зрозуміти, що це звичайна ГРВІ, а коли симптоми свідчать про грип чи COVID? Адже вчасне розпізнавання перших ознак допоможе батькам уникнути серйозних наслідків та правильно обрати тактику лікування.

Які симптоми, якщо у дитини ГРВІ

Основні ознаки:

  • нежить, закладеність носа;

  • незначний кашель;

  • підвищена температура — 37-37,5 °C;

  • легка слабкість.

У більшості випадків стан дитини нормалізується за 5-7 днів. ГРВІ часто починається поступово, без різкого підйому температури.

Як зрозуміти, що у дитини грип

Симптоми грипу:

  • раптовий початок хвороби з високою температурою 38-39 °C і вище;

  • озноб, головний біль, ломота у м’язах;

  • сухий кашель, біль у горлі;

  • виражена слабкість і сонливість.

На відміну від ГРВІ, грип може давати ускладнення на легені та серце, тому потребує уважного нагляду лікаря.

Які симптоми COVID у дітей

Можливі ознаки COVID:

  • нежить чи повна відсутність симптомів на початку;

  • температура різного рівня, може бути й незначною;

  • втрата нюху та смаку;

  • кашель, біль у горлі;

  • швидка втомлюваність.

Особливість COVID у дітей — симптоми часто схожі на звичайну ГРВІ, але небезпека полягає у можливих ускладненнях та прихованому перебігу.

Коли звертатися до лікаря

Негайна консультація потрібна, якщо у дитини:

  • температура вище 38,5 °C, що не збивається звичайними ліками з домашньої аптечки;

  • задишка або утруднене дихання;

  • сильний головний біль, висип та біль у грудях;

  • виражена слабкість, сонливість чи втрата свідомості.

