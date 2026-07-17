Якщо ви серед них, від алкоголю краще відмовитися: лікар пояснив чому

Алкоголь / © pexels.com

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Британський лікар Алекс Джордж, який уже три роки не вживає алкоголь, назвав три категорії людей, яким, на його думку, краще повністю відмовитися від спиртного. Він вважає, що алкоголь може погіршувати перебіг окремих станів і заважати досягненню особистих цілей.

Про це пише LB.

Алекс Джордж розповів, що перестав вживати алкоголь 2022 року після смерті молодшого брата. За його словами, це рішення допомогло йому змінити спосіб життя та самопочуття.

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«Урешті-решт мені довелося зробити цей непростий вибір. Я більше не хотів так жити, і настав час щось змінити», — розповів лікар.

Водночас він наголошує, що його поради є особистою думкою і не замінюють консультацію з медичним фахівцем.

Кому, на думку лікаря, не варто вживати алкоголь

Першою групою Алекс Джордж назвав людей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

За його словами, алкоголь може посилювати імпульсивність і погіршувати прояви цього стану.

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Другою категорією є люди, які мають депресію або інші проблеми з психічним здоров’ям.

Лікар зазначає, що алкоголь є депресантом і може негативно впливати на хімічні процеси в мозку, посилюючи симптоми пригніченого настрою.

Третьою категорією лікар назвав людей, які відчувають, що не можуть реалізувати свої цілі чи втратили мотивацію.

На його думку, відмова від алкоголю на кілька місяців може допомогти переоцінити звички та спосіб життя.

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«Якщо вам здається, що ви зайшли в глухий кут і не можете реалізувати свої мрії, спробуйте прожити без алкоголю шість місяців. Можливо, ви помітите різницю. Мені це допомогло», — сказав Джордж.

Наприкінці лікар підкреслив, що його висновки ґрунтуються на власному досвіді та професійних спостереженнях.

Водночас він рекомендує людям із будь-якими питаннями щодо вживання алкоголю, психічного здоров’я чи хронічних захворювань звертатися за індивідуальною консультацією до свого лікаря.

Нагадаємо, поєднання алкоголю з антидепресантами нівелює ефект лікування, оскільки спиртне діє як депресант і порушує хімічний баланс мозку. Воно також погіршує якість сну, пригнічуючи REM-фазу. Лікар Девід Стрім радить повністю відмовитися від алкоголю на початку терапії (перші 4–6 тижнів), а надалі вживати його вкрай рідко.

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