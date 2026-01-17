Яку олію вважають найкориснішою: відповідь експертів вас здивує

Олія / © www.freepik.com/free-photo

Оливкова олія першого віджиму залишається найкориснішим вибором для щоденного приготування їжі — такого висновку дійшли експерти з харчування, яких опитали щодо впливу різних олій на здоров’я.

Про це повідомило видання Express.

Вибір кулінарної олії для багатьох давно перетворився на складне завдання: полиці супермаркетів заповнені десятками варіантів — від соняшникової та ріпакової до кокосової й авокадо. Утім, фахівці наголошують: не всі жири однаково корисні, а спосіб обробки олії має не менше значення, ніж її походження.

Чому саме extra virgin

За словами експертів, оливкова олія першого віджиму (extra virgin olive oil, EVOO) стабільно очолює рейтинг найкорисніших. Вона не проходить хімічну рафінацію, отримується механічним холодним віджимом і зберігає природні біоактивні сполуки — зокрема поліфеноли та вітамін Е.

EVOO містить велику частку мононенасичених жирів, які пов’язані з підтримкою здоров’я серця, мозку та кишківника, а також із кращою чутливістю до інсуліну. Крім того, антиоксиданти в її складі допомагають зменшувати окислювальний стрес і запалення, що асоціюються з хронічними захворюваннями.

Дієтологиня Ерін Вільйон наголошує: попри поширений міф, EVOO підходить не лише для салатів. Вона стабільна під час приготування більшості повсякденних страв і зберігає свої цінні властивості завдяки холодному віджиму.

Її слова підтверджує дієтологиня Аліза Марогі, яка зазначає: раніше EVOO помилково вважали «токсичною» при нагріванні, але наука це спростувала. Цю олію можна сміливо використовувати для пасерування, запікання та смаження на сковороді.

Хоча точка димлення EVOO нижча, ніж у деяких рафінованих олій (у середньому 190–200 °C), антиоксиданти в її складі частково захищають жир від окиснення під час нагрівання. Експерти радять не перевищувати температуру близько 200 °C, що цілком відповідає домашній кулінарії.

Сертифікований сомельє з оливкової олії Мазен Ассаф пояснює: якісна EVOO — це по суті свіжовичавлений фруктовий сік, адже оливки — це фрукти, а їх холодний віджим зберігає природні поживні речовини.

Також важливо звертати увагу на походження та тип виробництва. Експерти наголошують: найкорисніша олія — це продукція першого віджиму, з раннього врожаю, холодного пресування та одного походження.

Коли краще обрати олію авокадо

Для приготування їжі на високій температурі — зокрема інтенсивного смаження або грилювання — дієтологи радять розглянути олію авокадо. Вона має подібний до оливкової жировий профіль, багата на мононенасичені жири та, у рафінованому вигляді, витримує значно вищі температури без активного окислення.

Додатковою перевагою є відносно нейтральний смак і вміст лютеїну — антиоксиданту, корисного для зору.

Яких олій варто уникати

Більшість експертів радять обмежити споживання:

кокосової, пальмової, смальцю, топленого масла та інших продуктів з високим вмістом насичених жирів, які підвищують рівень «поганого» холестерину;

рафінованих олій з насіння (соняшникова, кукурудзяна, соєва, ріпакова), які часто проходять термічну та хімічну обробку та містять надлишок омега-6 жирів.

За словами експертів, часте використання таких олій може сприяти запальним процесам і окиснення жирів, особливо під час смаження.

Раніше ми повідомляли, що оливкова олія є природним джерелом корисних вітамінів і мінералів. Але останні дослідження показали, що її краще вилучити з раціону деяких людей.