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- Здоров’я
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Яку рибу треба їсти для поліпшення здоров’я
Лосось вважають однією з найкорисніших риб у світі. Його часто називають «їжею для молодості», адже він підтримує здоров’я серця, мозку, шкіри й нервової системи.
Лосось універсальний у приготуванні. Його можна запікати, готувати на пару чи додавати до салатів. Щоб максимально зберегти омега-3 та антиоксиданти, краще уникати пересмажування.
Про це пише elespanol.
Завдяки своєму унікальному харчовому профілю, лосось не лише задовольняє гастрономічні бажання, а й вносить величезний вклад у здоров’я.
Чим корисний лосось
Лосось, багатий білком, вітамінами, мінералами та омега-3 жирними кислотами, очолює список. Цей суперпродукт є особливо багатим джерелом докозагексаєнової кислоти (ДГК) та ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК), довголанцюгових поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), які відіграють ключову роль в організмі, допомагаючи знизити ризик хронічних захворювань. Омега-3 — це незамінні жирні кислоти з багатьма встановленими перевагами для здоров’я, а також багато потенційних переваг, які все ще активно досліджуються.
Здоров’я серця
Омега-3 з жирної риби, такої як дикий лосось, підтримують здоров’я серця, знижуючи рівень тригліцеридів, зменшуючи запалення та допомагаючи підтримувати артеріальний тиск. Омега-3 допомагають знизити рівень ЛПНЩ («поганого») холестерину, а також дослідження показали, що споживання жирної риби, такої як лосось, пов’язане зі зниженням ризику серйозних серцево-судинних захворювань (ССЗ).
Раніше ми писали про види риби з максимальною користю для організму. Більше про це читайте у новині.