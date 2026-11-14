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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
169
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1 хв

Яку рибу треба їсти для поліпшення здоров’я

Лосось вважають однією з найкорисніших риб у світі. Його часто називають «їжею для молодості», адже він підтримує здоров’я серця, мозку, шкіри й нервової системи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Лосось – чудове джерело високоякісного білка

Лосось — чудове джерело високоякісного білка / © Freepik

Лосось універсальний у приготуванні. Його можна запікати, готувати на пару чи додавати до салатів. Щоб максимально зберегти омега-3 та антиоксиданти, краще уникати пересмажування.

Про це пише elespanol.

Завдяки своєму унікальному харчовому профілю, лосось не лише задовольняє гастрономічні бажання, а й вносить величезний вклад у здоров’я.

Чим корисний лосось

Лосось, багатий білком, вітамінами, мінералами та омега-3 жирними кислотами, очолює список. Цей суперпродукт є особливо багатим джерелом докозагексаєнової кислоти (ДГК) та ейкозапентаєнової кислоти (ЕПК), довголанцюгових поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), які відіграють ключову роль в організмі, допомагаючи знизити ризик хронічних захворювань. Омега-3 — це незамінні жирні кислоти з багатьма встановленими перевагами для здоров’я, а також багато потенційних переваг, які все ще активно досліджуються.

Здоров’я серця

Омега-3 з жирної риби, такої як дикий лосось, підтримують здоров’я серця, знижуючи рівень тригліцеридів, зменшуючи запалення та допомагаючи підтримувати артеріальний тиск. Омега-3 допомагають знизити рівень ЛПНЩ («поганого») холестерину, а також дослідження показали, що споживання жирної риби, такої як лосось, пов’язане зі зниженням ризику серйозних серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Раніше ми писали про види риби з максимальною користю для організму. Більше про це читайте у новині.

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