Яку рибу їсти після 50 років для покращення пам’яті

Лосось / © Pixabay

Для людей старше 50 років важливо правильне харчування, щоб підтримувати роботу мозку, та пам’яті. Дієтологи радять включати в раціон рибу певних сортів.

Про це пише видання eatingwell.

Вони радять включати до свого раціону жирну рибу, зокрема лосось, оскільки вона містить білок, омега-3 жирні кислоти та вітамін D — три ключові речовини для підтримки здорового старіння.

Лосось підтримує м’язову масу, серцево-судинну систему та когнітивні функції. Омега-3 кислоти допомагають зберегти структуру мозкових клітин, покращують комунікацію між нейронами та зменшують запалення, що сприяє збереженню пам’яті та уваги. Дослідження показують, що регулярне споживання жирної риби знижує ризик когнітивного спаду у літніх людей.

З віком організм втрачає м’язову масу — близько 5–10% за десятиліття після 50 років. Лосось містить близько 20 грамів білка на 85 грамів порції, що допомагає зберегти силу та метаболізм.

Як риба впливає на організм

Регулярне споживання риби також підтримує серцево-судинну систему: омега-3 кислоти покращують рівень холестерину та зменшують запальні процеси, а дві порції риби на тиждень асоціюються зі зниженням ризику серцевих захворювань.

Крім того, лосось допомагає регулювати рівень цукру в крові, підтримує енергію та зміцнює імунітет завдяки високому вмісту білка, омега-3 і вітаміну D. Ця речовина важлива для здоров’я кісток і серця, а її дефіцит характерний для близько 20% людей старше 50 років.

При покупці дієтологи радять обирати свіжий, заморожений, консервований або копчений лосось. Світлий рожевий або оранжевий колір філе свідчить про свіжість продукту. Заморожений і консервований лосось — зручні та доступні варіанти.

Способи приготування: запікання, смаження з олією, маринування, додавання в салати, страви з круп або в бутерброди. Регулярне включення лосося до раціону після 50 років допомагає підтримувати енергію, здоров’я серця, мозку, м’язів і кісток та уповільнює вікові зміни організму.

