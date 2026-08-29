Яким буває головний біль і що його викликає: топ найпоширеніших типів

Головний біль / © Фото з відкритих джерел

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Час від часу всі відчувають головний біль, який може варіюватися за силою і супутніми симптомами. У деяких випадках стан може виникати самостійно або вказувати на негативні явища в організмі.

Про це пише IFLScience.

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Науковці встановили настільки багато видів головних болів, що для того, аби розібратися з кожним їхнім різновидом.

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Головний біль напруги

Цей різновид головного болю часто вважають найпоширенішим. Він вирізняється тупим болем, схожим на тиск, який відчувається так, ніби голову обв’язали чимось тугим.

Вчені достеменно не встановили причину цього типу болю, оскільки він може виникати за різноманітних обставин, як-от під час стресу, сильного стиснення щелепи або навіть утримання голови в одному положенні протягом тривалого часу.

Мігрень

Попри те, що мігрень класифікують як первинний головний біль, вона не обов’язково має його включати.

Багато людей можуть переживати стан мігрені і без цього симптому. Натомість наявність головного болю може бути досить інтенсивною і включати пульсуючі відчуття з одного боку голови. Неприємні симптоми при цьому можуть тривати кілька годин поспіль.

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Водночас вчені встановили потенційні тригери мігрені, зокрема зміни погоди, раціону та брак сну. Проте науковцям досі не вдалося зрозуміти, як вони впливають на фізіологію людини — викликають зміни в кровоносних судинах мозку та балансу нейромедіаторів — молекул, завдяки яким здійснюється передача електричного імпульсу від нервових клітин.

Кластерний головний біль

Порівняно з іншими типами головного болю, кластерний зустрічається значно рідше. Він характеризується раптовим та сильним болем з одного боку голови. Часто він виникає навколо ока й іноді супроводжується набряком або опущенням повік.

Подібно до головного болю напруги та мігрені, вчені точно не знають, що викликає кластерний біль. Вважається, що він пов’язаний з вивільненням нейромедіаторів та нейропептидів — молекул, більшість з яких забезпечують передачу нервових імпульсів.

Коли треба звернутися до лікаря

У більшості випадків головні болі не мають викликати занепокоєння.

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Однак за допомогою до кваліфікованого спеціаліста варто звернутися, якщо неприємні відчуття виникають раптово й інтенсивно посилюються. Вчені називають такі випадки громоподібним головним болем.

Цей стан часом супроводжується нудотою, блюванням та зміною психічного стану.

Громоподібний головний біль може бути ознакою небезпечних для життя процесів у мозку, як-от розриву кровоносної судини, утворення тромбів або інфекції.

Раніше повідомлялося, що пульсуючий або незвичний головний біль далеко не завжди спричинений банальною втомою, а може вказувати на первинні неврологічні розлади або інші медичні стани.

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