Який банан корисніший: як ступінь стиглості впливає на здоров’я

Харчова цінність бананів змінюється залежно від ступеня їх дозрівання — разом із цим змінюється і вплив на організм. Дієтологи пояснюють, чим відрізняються зелені, жовті та перестиглі плоди і кому який варіант підходить.

Про це повідомило видання HuffPost.

У міру дозрівання банана його склад поступово трансформується: частина крохмалю перетворюється на прості цукри, зменшується кількість клітковини, змінюється рівень вітамінів і антиоксидантів. Саме тому один і той самий фрукт може по-різному впливати на рівень глюкози в крові, травлення та енергетичний баланс.

Нестиглі, зелені банани містять найбільше резистентного крохмалю і мінімум цукру. За словами дієтолога Ейвері Зенкер, цей компонент діє подібно до клітковини: ферментується у кишківнику, підтримує корисні бактерії, сприяє зниженню запалення та допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Крім того, він засвоюється повільніше, що дозволяє довше зберігати відчуття ситості. Такий варіант може бути корисним для людей із переддіабетом, діабетом 2 типу чи іншими метаболічними порушеннями, а також для тих, хто хоче покращити стан мікробіому. Водночас через повільне травлення зелені банани можуть викликати важкість у шлунку, зокрема у спортсменів або людей із чутливим травленням.

Ледь стиглі банани — жовті з зеленими кінцями — залишаються джерелом клітковини та мають відносно низький вміст цукру, хоча частина крохмалю вже перетворюється на прості цукри. За словами фахівців, у них зберігається стабільний рівень мінералів, зокрема калію та магнію. Такий варіант підходить людям, які хочуть отримати користь для травлення без характерного «крейдяного» присмаку зелених плодів, а також тим, кому потрібна рівномірна енергія протягом дня без різких стрибків глюкози. Їх також рекомендують при інсулінорезистентності та розладах травлення.

Стиглі банани — повністю жовті та м’які — містять більше природних цукрів, оскільки більша частина крохмалю вже перетворена. При цьому вони мають вищий рівень антиоксидантів, а концентрація вітамінів і мінералів досягає піку. За даними фахівців, один банан може забезпечити близько 8% добової потреби в калії та магнії, які важливі для роботи м’язів, кісток і підтримання нормального артеріального тиску. Такий варіант підходить перед фізичними навантаженнями або для швидкого поповнення енергії, а також людям, які хочуть збільшити споживання калію.

Дуже стиглі банани з коричневими плямами містять ще більше цукру, тоді як кількість клітковини продовжує зменшуватися. Вони легше засвоюються, тому можуть бути зручними для людей із чутливим травленням або зниженим апетитом. Водночас фахівці радять обмежувати їх людям, які контролюють рівень цукру в крові.

Перестиглі банани, які стають темними та м’якими, мають найвищий вміст цукру та антиоксидантів, але менше клітковини і частково втрачають вітамін С. Водночас вони зберігають калій і можуть містити трохи більше фолієвої кислоти, ніж стиглі плоди. Такий продукт частіше використовують для випічки або приготування смузі, оскільки він має насичений солодкий смак і добре поєднується з іншими інгредієнтами.

