Який чай корисніший для серця та судин: учені виявили несподіваний нюанс

Чай / © Фото з відкритих джерел

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Регулярне вживання чаю може бути пов’язане з нижчим ризиком розвитку захворювань серця та кровоносних судин. Однак масштабне дослідження показало, що значення мають сорт напою, його міцність і навіть температура. Причому одна зі звичок була пов’язана з підвищеним ризиком захворювань.

Про це повідомило видання Science Daily.

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Науковці проаналізували дані 485 934 дорослих жителів Китаю, за станом здоров’я яких спостерігали протягом приблизно дев’яти років. За цей період дослідники зафіксували 14 863 випадки судинних захворювань.

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Зокрема, вчені вивчали серцево-судинні захворювання, порушення кровообігу головного мозку, хвороби периферичних артерій, а також легенево-серцеву хворобу, за якої проблеми з легенями або їхніми судинами створюють додаткове навантаження на серце.

Усі ці захворювання по-різному впливають на організм, проте пов’язані з порушеннями кровообігу, необхідного для забезпечення органів і тканин киснем та поживними речовинами.

Порівнявши стан здоров’я учасників із їхніми звичками щодо вживання чаю, дослідники встановили, що регулярне споживання цього напою було пов’язане зі зниженням ризику судинних захворювань на 11%.

Водночас значення мала й кількість випитого чаю. Серед людей, які вживали його щонайменше раз на тиждень, найнижчий оцінений ризик спостерігався за споживання приблизно шести-восьми чашок на день.

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Однак науковці застерігають від висновку, що збільшення кількості чаю обов’язково захищає від хвороб. Дослідження було спостережним, тому дозволяє встановити лише зв’язок між певними звичками та станом здоров’я, а не довести безпосередній вплив напою.

Чорний чи зелений чай: з яким пов’язаний нижчий ризик захворювань

Одним із цікавих результатів дослідження стала відмінність між чорним і зеленим чаєм.

З’ясувалося, що вживання чорного чаю мало стійкіший зв’язок зі зниженим ризиком судинних захворювань, ніж споживання зеленого.

Обидва види чаю виготовляють із листя однієї рослини — Camellia sinensis. Проте способи його оброблення відрізняються. Зокрема, чорний чай зазвичай проходить інтенсивне окиснення, внаслідок якого змінюється хімічний склад листя. Водночас під час виробництва зеленого чаю цей процес обмежують.

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Чай також містить природні рослинні сполуки — поліфеноли, які привертають увагу науковців завдяки своїм антиоксидантним властивостям і потенційному впливу на роботу кровоносних судин.

Антиоксиданти можуть допомагати обмежувати певні види пошкодження клітин, спричинені реактивними молекулами. Однак дослідники не встановили, чи саме поліфеноли пояснюють виявлену різницю між чорним і зеленим чаєм.

Крім сорту, науковці звернули увагу на міцність напою. Найнижчий ризик судинних захворювань спостерігався серед учасників, які віддавали перевагу чаю помірної міцності.

Чому надто гарячий чай може бути небезпечним

Ще одним несподіваним результатом став зв’язок між температурою напою та ризиком судинних захворювань.

Попри те, що регулярне вживання чаю загалом було пов’язане з нижчим ризиком таких хвороб, серед людей, які пили дуже гарячий, або «пекучий», чай, спостерігався підвищений ризик судинних захворювань.

Дуже гарячі напої можуть піддавати тканини ротової порожнини та травного тракту впливу високих температур. Проте в межах цього дослідження вчені не встановили біологічного механізму, який міг би пояснити зв’язок між вживанням гарячого чаю та ризиком судинних захворювань.

Також науковці не визначили конкретної температури, за якої напій може становити небезпеку.

Тому отримані результати не доводять, що саме вживання дуже гарячого чаю безпосередньо спричиняє судинні захворювання. Водночас вони свідчать про необхідність детальніше дослідити зв’язок між температурою напоїв та здоров’ям судин.

Як вживання чаю пов’язане з фізичною активністю та курінням

Окрему увагу дослідники приділили тому, як споживання чаю поєднується з іншими повсякденними звичками, зокрема курінням і фізичною активністю.

Аналіз показав, що найнижчий ризик судинних захворювань спостерігався серед людей, які регулярно пили чай, не курили та мали високий рівень фізичної активності.

Автори дослідження зазначають, що поєднання цих трьох чинників було пов’язане з найнижчим ризиком судинних захворювань.

Фізична активність підтримує роботу серцево-судинної системи, сприяє покращенню кровообігу та допомагає регулювати артеріальний тиск. Водночас відмова від куріння зменшує вплив шкідливих речовин, здатних пошкоджувати кровоносні судини.

Таким чином, дослідники наголошують на важливості загального способу життя, а не лише споживання окремих продуктів чи напоїв.

Результати свідчать, що регулярне вживання чаю може бути однією зі звичок, пов’язаних із нижчим ризиком судинних захворювань. Однак для підтвердження його безпосереднього захисного впливу необхідні додаткові дослідження.

Отримані дані також показують, що під час оцінювання зв’язку між вживанням чаю та здоров’ям судин варто враховувати не лише частоту його споживання, а й сорт, міцність, кількість і температуру напою.

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