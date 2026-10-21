Чай / © pexels.com

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Регулярне вживання чаю пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань приблизно на 11%. Потенційна користь напою залежить від його міцності й температури, а також від загального способу життя людини.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження китайських учених і коментарі дієтологів.

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Як чай впливає на серце: що показало дослідження

Дослідники Хуачжунського університету науки і технологій у Китаї проаналізували дані 485 934 людей. За приблизно дев’ять років спостережень судинні захворювання зафіксували у 14 863 учасників. Регулярне вживання чаю щонайменше тричі на тиждень було пов’язане приблизно з 11% нижчим ризиком таких захворювань.

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Найнижчий ризик спостерігали серед тих, хто випивав шість-вісім чашок чаю на день. Помірно міцний напій також був пов’язаний зі сприятливішими показниками, тоді як дуже гарячий чай — із вищим ризиком. Однак результати спостережного дослідження не доводять, що саме чай спричинив ці відмінності.

Огляд 2024 року, опублікований у журналі Epidemiology and Health, також виявив зв’язок між споживанням чаю та нижчим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. Учасники з найвищим рівнем споживання мали на 14% нижчий ризик порівняно з тими, хто пив найменше чаю. За даними аналізу, зв’язок із нижчою серцево-судинною смертністю виходив на плато за споживання приблизно 1,5–3 чашок на день.

Можливе пояснення — флавоноїди, зокрема флаван-3-оли, які можуть підтримувати нормальну функцію кровоносних судин. Деякі дослідження також вказують на незначне зниження артеріального тиску за регулярного вживання чорного чаю.

«Флавоноїди можуть підтримувати здоров’я та нормальне функціонування кровоносних судин», — пояснює дієтологиня Нікола Ладлам-Рейн.

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Який чай найкраще підтримує здоров’я серця

Чорний чай містить поліфеноли, зокрема флавоноїди, які, за словами дієтологині Ніколи Ладлам-Рейн, підтримують здоров’я судин. Вона радить обмежувати доданий цукор, адже він збільшує споживання вільних цукрів без суттєвої поживної користі. Чай із невеликою кількістю молока може бути частиною збалансованого раціону.

Зелений чай містить катехіни, зокрема антиоксидант EGCG, який у лабораторних дослідженнях пов’язували з впливом на жирові бляшки в судинах. Проте, за словами професора Джеремі Пірсона з Британського фонду серця, організм швидко розщеплює цю сполуку. Тому доказів того, що зелений чай суттєво поліпшує здоров’я серця, поки недостатньо.

Ройбуш — південноафриканський напій без кофеїну, який підходить для вживання ввечері. Попередні дослідження припускають, що він може впливати на рівень холестерину та окиснювальний стрес, однак доказів його користі для серця поки недостатньо. За словами докторки Емми Дербішир із Tea Advisory Panel, ройбуш цінують за м’який смак.

Фруктові та ягідні чаї можуть замінити солодкі газовані напої, якщо не містять доданого цукру. За словами докторки Емми Дербішир, вони мають природний аромат і можуть бути солодкуватими без підсолоджувачів. Вміст поліфенолів залежить від складу, а свіжі фрукти та ягоди є джерелом клітковини й інших поживних речовин.

Який чай може підвищувати тиск і чи корисніша кава за чай

За даними Національного центру комплементарного та інтегративного здоров’я США, солодка містить гліциризин — сполуку, яка може підвищувати артеріальний тиск, спричиняти затримку рідини та знижувати рівень калію в організмі. У тяжких випадках це може призвести до порушень серцевого ритму. Особливо обережними варто бути людям із гіпертонією, захворюваннями серця або нирок.

«Гліциризин може спричиняти серйозні побічні ефекти, зокрема нерегулярне серцебиття та зупинку серця, особливо за вживання у великих кількостях або протягом тривалого часу», — попереджає Національний центр комплементарного та інтегративного здоров’я США.

Ризик особливо важливий для людей із гіпертонією, захворюваннями серця або нирок. Експерти радять не вживати чай із солодки регулярно, адже він може впливати на артеріальний тиск і рівень калію в організмі.

«Регулярне або надмірне вживання може вплинути на артеріальний тиск і баланс калію у чутливих людей, особливо у тих, хто має підвищений тиск чи захворювання нирок. З цієї причини його краще пити час від часу, а не щодня», — застерігає докторка Емма Дербішир.

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Кава також містить поліфеноли, зокрема хлорогенову кислоту. За результатами метааналізу 13 досліджень за участю понад 600 тисяч людей, помірне споживання кави було пов’язане зі зниженням ризику серцевої недостатності на 8%. Однак це не доводить, що саме кава спричиняє такий ефект.

«Помірне споживання — це приблизно від двох до чотирьох чашок на день. Кава без кофеїну також враховується, оскільки зберігає більшість корисних сполук», — зазначає дієтологиня Ро Гантрісс.

Отже, чай і кава можуть бути частиною збалансованого раціону, але жоден із цих напоїв сам по собі не гарантує захисту серця. Набагато важливіші різноманітне харчування, фізична активність, відмова від куріння та контроль артеріального тиску.

«Не існує жодного окремого продукту чи напою, який би самотужки кардинально змінив здоров’я нашого серця. Набагато важливішими є наш загальний раціон і спосіб життя», — підсумувала Делл Стенфорд, провідна дієтологиня Британського фонду серця.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, що відбувається з організмом, якщо пити зелений чай щодня протягом семи днів. У матеріалі йдеться про вплив напою на бадьорість, концентрацію, травлення та рівень холестерину, а також про те, чи може він допомогти схуднути.

Також ми писали, чому кава та чай по-різному впливають на організм, попри вміст кофеїну. Науковці звернули увагу на роль L-теаніну — амінокислоти, яка міститься в чаї та може пояснювати відмінності у впливі цих напоїв.

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