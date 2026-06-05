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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
2 хв

Який овоч найкорисніший і його потрібно їсти всім — справжня вітамінна бомба

Крес-салат — це не тільки корисне доповнення до страв, але й справжній суперфуд, наповнений вітамінами та поживними речовинами.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Крес-салат - справжня вітамінна бомба

Крес-салат - справжня вітамінна бомба / © Associated Press

Експерти склали таблицю овочів з найвищою поживною цінністю на планеті, один з яких отримав найбільші бали. Ним став крес-салат. Цей вид листової зелені — не просто доповнення до салату, а це справжній поживний бастіон.

Про це пише видання Express.

Крес-салат — справжній кулінарний хамелеон. Чудовий у сирому вигляді в салатах або випічці із заварним кремом, він також прекрасно підходить для страв з яйцями або як ароматизатор у практично будь-якій страві або соусі. Для різноманітності можна скуштувати його тушкованим, смаженим, додати до оксамитового супу чи ситного зимового рагу.

Він не тільки універсальний у використанні, а й багатий на поживні речовини.

Поживна цінність

У 100 грамах крес-салату міститься вражаюча кількість поживних речовин. Він має високий вміст калію, клітковини, білка, кальцію, заліза, тіаміну, рибофлавіну, ніацину, фолієвої кислоти, цинку і вітамінів A, B6, B12, C, D, E і K. Для порівняння, крес-салат містить більше вітаміну C, ніж апельсин або лимон.

Користь для здоров’я крес-салату

Крес-салат має значну користь для здоров’я. Відомий своїми детоксикаційними властивостями, він діє як сечогінний і антиоксидантний засіб, а також чинить очищувальну дію. Невеликого пучка крес-салату (близько 80−100 грамів) достатньо, щоб вважатися однією порцією овочів, і водночас додати всього 21 калорію у ваш раціон.

Раніше ми писали про користь найгарнішої капусти — більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
397
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