Який популярний напій руйнує наші кістки

Кава / © pexels.com

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Регулярне споживання чаю може підтримувати здоров’я кісток у літніх жінок, тоді як зловживання кавою — негативно впливає на нього.

Про це пише Science Daily.

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Вчені з університету Фліндерса проаналізували дані дослідження Study of Osteoporotic Fractures. У ньому взяли участь 9,7 тисячі жінок віком від 65 років. Протягом 10 років вони повідомляли науковцям про кількість кави та чаю, яку споживали.

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Дослідники вивчали, чи пов’язане регулярне вживання цих напоїв зі змінами мінеральної щільності кісткової тканини — показника, який використовують для оцінки ризиків остеопорозу. За наявності цього хронічного захворювання у людини зменшується щільність і міцність кісток.

Вчені виявили, що жінки, які регулярно споживали чай, мали вищу мінеральну щільність кісткової тканини в ділянці стегна порівняно з тими, хто його не пив. Різниця була невеликою, але статистично значущою. Вона може мати значення, якщо розглядати її на рівні великих груп населення, зазначають науковці.

«Хоча помірне вживання кави здається безпечним, надто велике споживання цього напою може бути небажаним, особливо для жінок, які вживають алкоголь», — зазначила дослідниця Енву Лю.

Раніше стало відомо, що вплив кофеїну та інших активних сполук кави зачіпає як гормони стресу і задоволення, так і статеву сферу та обмін речовин.

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