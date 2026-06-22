Який продукт слід додати до раціону, щоб повільніше старіти і зберігати ясність розуму

Вживання оливкової олії щодня / © Pexels

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З віком якість жирів у раціоні набуває вирішального значення для серцево-судинної системи, метаболізму та когнітивних функцій. Тому у дорослому віці варто ретельніше ставитися до продуктів, які ми споживаємо. Зокрема, щоденне вживання оливкової олії першого віджиму (extra virgin) може забезпечити надійну профілактику вікових змін в організмі.

Про це пише EgészségKalauz.

Три ложки оливкової олії на день можуть бути корисними для серця

Провідні фахівці у сфері охорони здоров’я та нутриціології зазначають, що регулярне включення до дієти оливкової олії саме першого віджиму може допомогти вам запобігти хворобам серця та сповільнити старішання організму.

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За даними профільних досліджень, оливкова олія є основою середземноморського раціону завдяки унікальному набору біоактивних компонентів. Вона багата на мононенасичені жирні кислоти та антиоксидантні поліфеноли, які захищають клітини від оксидативного стресу та покращують еластичність судин.

Зокрема, щоденне помірне споживання оливкової олії extra virgin забезпечує баланс ліпідного профілю крові: знижує рівень «поганого» холестерину — ліпопротеїдів низької щільності, а також утримує у крові «хороший» холестерин — ліпопротеїди високої щільності.

Окрім кардіопротекторного ефекту, рослинні жири високої якості критично важливі для центральної нервової системи. Людський мозок значною мірою складається з жирової тканини, а тому дієта, збагачена поліфенолами оливкової олії, допомагає берегти когнітивні функції, високу розумову активність у похилому віці.

Оптимальною добовою нормою фахівці називають близько трьох столових ложок олії extra virgin.

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Нутриціологи радять не пити її окремо, а додавати до готових страв — салатів, тушкованих овочів або цілозернового хліба. Однак не варто споживати лише оливкову олію серед корисних жирів.

Зверніть увагу на горіхи, рибу, авокадо, насіння чіа, яйця, оливки, грецький йогурт, тофу, арахісову пасту, кисломолочний сир. Щось із цих продуктів має бути у вашому раціоні постійно.

Крім оливкової олії, додавати до страв можна також лляну, ріпакову та гарбузову.

Найкраще замінювати в раціоні насичені тваринні жири корисними рослинними аналогами.

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Щоб отримувати якнайбільше корисних речовин з олії, потрібно віддавати перевагу саме категорії найменшого ступеня обробки — extra virgin. Зберігати таку оливкову олію потрібно також правильно — у захищеному від світла та тепла місці, не біля плити чи духовки.

Максимально ефективно споживання оливкової олії працює в комплексі з регулярною фізичною активністю, якісним сном та відмовою від шкідливих звичок.

Яка олія є найкориснішою для серця та судин

Нагадаємо, що серед великого різноманіття рослинних олій оливкова олія першого холодного віджимання лідирує за балансом смаку та користі.

Завдяки високому вмісту мононенасичених жирів та природних антиоксидантів, вона ефективно знижує рівень «поганого» холестерину, нормалізує тиск, захищає серце від оксидативного стресу та підтримує еластичність судин.

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Популярність цієї олії в кулінарії зумовлена її гармонійним смаком із фруктовими нотками та легкою гірчинкою, що свідчить про високу концентрацію поліфенолів. Вона є універсальною основою для соусів, чудово підходить до салатів, овочів, риби та закусок.

Хоча інші олії — наприклад, лляна, волоського горіха чи гарбузова, — також мають високу цінність для здоров’я.

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