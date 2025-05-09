Магній у мигдалі покращує артеріальний тиск у крові / © Pixabay

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Підвищений цукор у крові впливає на загальне самопочуття і якщо не вживати жодних заходів, то можна спровокувати серйозні ускладнення. Людям з діабетом і які мають схильність до захворювання рекомендують переглянути свій раціон та додати до нього один продукт.

Швидко знизити рівень цукру в крові можна за допомогою мигдалю.

Вживати горіх варто й тим, у кого спостерігається надлишкова вага. Цей фактор підкреслює необхідність ранньої оптимізації рівня речовини для запобігання резистентності до інсуліну та згодом діабету 2 типу.

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До речі, цей вид горіха багатий на вітаміни А, С, Е, групи В, а також кальцій, калій, марганець, цинк, залізо, а також цінні амінокислоти.

Однак, крім підбору продуктів харчування, потрібно підтримувати нормальний водний баланс в організмі, тому також слід стежити за якістю води, що вживається. Глюкоза, що міститься у крові, чутлива до рівня гідратації в організмі. Нестача води сприяє підвищенню концентрації цукру в крові, тому що нирки втрачають здатність ефективно фільтрувати та видаляти зайву кількість цукру.

Раніше ми детально писали — що таке цукровий діабет. Більше про це читайте у новині.