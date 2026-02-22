Який сніданок може знизити рівень холестерину за два дні

Саме ранкове приймання їжі може стати вашим головним джерелом енергії / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Інтенсивне споживання вівса протягом двох днів може знижувати рівень холестерину ефективніше, ніж помірне, регулярне споживання.

Про це пише Nature Communications.

Овес багатий на розчинну клітковину, зокрема бета-глюкан, яка надає вівсянці гелеподібної текстури після приготування. Ця клітковина уповільнює травлення, покращуючи засвоєння поживних речовин і сприяючи відчуттю ситості. Своєю чергою, повільніше травлення допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та зменшує стрибки холестерину після їжі.

Реклама

Бета-глюкан також зв’язується з холестерином у травному тракті, допомагаючи виводити його з організму до того, як він потрапить у кров. Цей процес може допомогти підвищити рівень ЛПВЩ (хорошого холестерину).

Овес також живить корисні кишкивникові бактерії, які, у свою чергу, виробляють сполуки, що додатково регулюють рівень здорового холестерину. Ці кишкові мікроби розщеплюють жовчні кислоти та генерують сполуки, такі як коротколанцюгові жирні кислоти, які сприяють зниженню рівня холестерину ЛПНЩ. Неодноразово було доведено, що овес має здатність знижувати рівень холестерину, але це дослідження вимірює, наскільки він може впливати на організм.

Раніше ми писали про ідеальні продукти для сніданку, які заряджають енергією на весь день. Більше про це читайте у новині.