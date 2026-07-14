Який сніданок щодня обирають греки: проста ранкова звичка, яку варто перейняти

Грецька звичка за сніданком, яку дедалі частіше радять перейняти / © Unsplash

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Багато мандрівників, вирушаючи до Греції, уявляють ранок із великим готельним сніданком, де столи заповнені десятками страв. Проте повсякденні харчові звички самих греків суттєво відрізняються від такого формату. У будні вони зазвичай обирають легкий і нескладний сніданок. Дієтологи зазначають, що саме такий підхід добре вписується в принципи середземноморської дієти, яку вже багато років вважають однією з найздоровіших у світі.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

У звичайний робочий день більшість греків не готує ситний ранковий прийом їжі. Для багатьох достатньо чашки кави, до якої додають невелику булочку, печиво чи інший легкий перекус. Саме такий сніданок є звичною частиною повсякденного життя.

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Ті, хто снідає вдома, нерідко обирають натуральний грецький йогурт. Його зазвичай доповнюють медом, горіхами або свіжими фруктами. Завдяки високому вмісту білка, корисних жирів і клітковини такий варіант давно став одним із найпоширеніших у ранковому меню місцевих жителів.

Окреме місце у грецькій ранковій культурі займає свіжа випічка. Щоранку біля пекарень можна побачити людей, які купують традиційні пироги дорогою на роботу чи навчання. Одним із найвідоміших є спанакопіта — листковий пиріг із начинкою зі шпинату та сиру фета. Не менш популярними залишаються й інші варіанти — із сиром, м’ясом або овочами.

Ще один традиційний сніданок складається з простих і свіжих продуктів: хліба, сиру фета, оливок, помідорів та огірків. Таке поєднання добре відображає філософію середземноморської кухні, яка базується на натуральних інгредієнтах без надмірної обробки.

Невід’ємною частиною ранкового ритуалу для греків є кава. Хтось віддає перевагу класичній грецькій каві, а в теплу пору року особливо популярними стають холодні напої — фрапе, фреддо-еспресо та фреддо-капучино.

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Фахівці наголошують, що середземноморська дієта асоціюється з підтриманням здоров’я серцево-судинної системи та може сприяти зменшенню ризику розвитку низки хронічних захворювань. Її основу становлять овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, оливкова олія та помірна кількість молочних продуктів.

Цінність грецького сніданку полягає не в різноманітті чи великій кількості страв, а в простоті, якості продуктів і помірності.

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