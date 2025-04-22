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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
523
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1 хв

Який симптом говорить про те, що більше не можна їсти солодощі: пояснення лікарів

Медики попереджають: надмірне вживання солодкого може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Однак організм часто сам подає сигнали, коли вже час зупинитися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Кому не можна їсти солодощі

Кому не можна їсти солодощі / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, як зрозуміти, що вам краще не зловживати солодощами.

Які симптоми вказують на те, що не можна їсти солодкого

Один із найголовніших симптомів, на який варто звернути увагу — це постійний потяг до солодкого, навіть після прийому їжі. Замість насичення людина може відчувати бажання з’їсти щось солоденьке.

Лікарі-ендокринологи наголошують, що нестримний потяг до солодощів може свідчити про порушення обміну речовин, стрибки рівня цукру в крові та початок інсулінорезистентності, який є передвісником захворювання на діабет ІІ типу.

Супутніми симптомами також можуть бути:

  • різкі перепади настрою;

  • хронічна втома;

  • головний біль;

  • висипання на шкірі;

  • стрімкий набір зайвої ваги, особливо в ділянці живота.

За наявності таких симптомів лікарі рекомендують тимчасово виключити цукор зі свого раціону, збільшити споживання продуктів, які містять білок і клітковину. А також треба негайно звернутися до лікаря та пройти медичне обстеження.

Ендокринологи наголошують, що споживання солодощів у помірній кількості не шкодить здоров’ю. Однак залежність від смаколиків — це тривожний сигнал, який не варто ігнорувати.

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