Язви та нальот на язику: що сигналізує про небезпеку

Білі нальоти та корки на язику можуть бути ознакою як дрібних проблем, так і серйозних захворювань. Лікарі радять не ігнорувати симптоми і звертатися за консультацією.

Про це пише Daily Mail.

Нові плями або ураження на язику завжди варто показати лікарю або стоматологу. Найчастіше це маленькі болючі язви. Вони можуть з’являтися через травми язика, стрес, гормональні зміни, дефіцит вітамінів, вірусні інфекції або через кислу та гостру їжу. Зазвичай вони проходять менше ніж за два тижні. Якщо ж язви з’являються регулярно, потрібно обстежитися, щоб з’ясувати причину

Лікар додає: «Пошкодження, які тримаються більше двох тижнів, слід обов’язково показати лікарю. В рідких випадках це може бути ознакою раку ротової порожнини. Опухлі утворення часто схожі на язви, можуть мати білий або червоний колір. Рак частіше зустрічається у курців, жуючих тютюн або тих, хто регулярно вживає алкоголь».

Ще однією причиною білих корок можуть бути грибкові інфекції або молочниця.

«Зазвичай вони мають білий або жовтуватий відтінок. Часто це трапляється у людей із поганою гігієною рота або тих, хто приймає препарати, що пригнічують імунітет. Такі інфекції легко лікуються протигрибковими каплями або гелем, які можна придбати в аптеці без рецепта», — пояснює доктор.

Існують також специфічні стани, наприклад «географічний язик», коли центральна частина червоніє, а краї покриваються білими або жовтими плямами. Це явище частіше зустрічається у людей з екземою або псоріазом. Також біля корок на язику може бути «червоний плоский лишай» — запалення слизової рота.

Лікар зазначає: «Лікарських засобів від географічного язика та червоного плоского лишаю немає, але стан можна полегшити, дотримуючись гігієни рота, уникаючи гострої та кислої їжі, алкоголю і куріння, а також використовуючи зубну пасту без подразників. Підібрати її допоможе фармацевт».

Білі нальоти та корки на язику — це сигнал організму приділити увагу здоров’ю ротової порожнини. Своєчасна діагностика допоможе уникнути ускладнень та серйозних проблем.

