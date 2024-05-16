Ідеальний напій для покращення роботи мозку: достатньо 1-2 чашок на день

Нам постійно говорять про користь різноманітних чаїв та кави, але є ще один надзвичайно смачний напій, який не поступається їм за користю. Це какао, яке здатне покращити роботу мозку, пришвидшити обмін речовин і заспокоїти нерви. Розповідаємо, яка ще користь какао, чому його варто пити щодня, а кому вживати не слід.

Яка харчова цінність какао

Склад какао-порошку має потужну харчову цінність, яка значно вища за шоколад.

На 100 грамів порошку припадає:

енергетичної цінності – до 375 ккал;

білків – 24 г;

жирів – 15 г;

вуглеводів – 10 г;

клітковини – 35 г;

води – 5 г.

Какао-порошок містить вітаміни А, К, Е і групи В, які вкрай корисні для роботи нервової системи, кишківника, серця, мозку та шкіри. Какао також є потужним джерелом магнію, селену, міді й цинку.

Яка користь какао для роботи мозку та всього організму

Какао має тонізуючий ефект, який забезпечують кофеїн та теобромін, що містяться у какао-бобах. Тому одна-дві чашки напою на день допомагають активувати й посилити розумові здібності. Окрім цього какао має ще кілька корисних властивостей для організму. Якщо регулярно пити цей напій, можна не лише покращити роботу мозку, а й зняти напруження, зменшити стрес і покращити настрій.

Какао-боби містять у своєму складі антиоксиданти, які здатні омолодити й відновити організм на клітинному рівні.

Якщо кожного дня вживати какао, це допоможе покращити роботу кишківника.

Напій допомагає прискорити регенерацію шкіри, сприяючи її омолодженню.

Какао запобігає стресам і депресіям, покращує загальне самопочуття та дає енергію.

Кому не можна пити какао

Хоча напій має безліч корисних властивостей для організму, деяким людям пити його не слід. Какао не варто вживати тим, хто має непереносимість кофеїну. Якщо є захворювання шлунку чи дванадцятипалої кишки, лікарі також не рекомендують його пити. Оскільки напій може спровокувати загострення цих захворювань.

Тим, хто має проблеми з печінкою та жовчним міхуром, медики забороняють пити какао. Якщо ви маєте проблеми з тиском чи аритмію, також не слід вживати напій.

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