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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
648
Час на прочитання
1 хв

Ідеальний сніданок, який заряджає енергією на цілий день: бадьорить краще, ніж кава

Багато людей нехтують сніданком чи вибирають солодкі перекуси, які швидко піднімають рівень цукру, але не дають тривалого енергетичного заряду. Насправді, правильний сніданок — це не просто ситна страва, а потужний старт дня, який впливає на концентрацію, продуктивність і настрій.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який сніданок заряджає енергією

Який сніданок заряджає енергією / © Freepik

Розповідаємо, що має входити до складу поживного сніданку, який заряджав би енергією на цілий день.

Що повинен містити ідеальний сніданок: корисні поради

  • Білки для сили й тривалого насичення. Білкова їжа сприяє тривалому насиченню, підтримує м’язову масу та стабілізує рівень цукру в крові. Найкращі продукти для білкового сніданку — яйця, грецький йогурт без цукру, кисломолочний сир, риба, курятина й індичка.

  • Складні вуглеводи заряджають енергією на тривалий проміжок часу. Це повільні вуглеводи, які не викликають різких стрибків глюкози, а дають стабільну енергію на декілька годин. Це може бути вівсянка, гречка, цільнозерновий хліб, булгур, кус-кус.

  • Корисні жири для активної роботи мозку. Жири необхідні для концентрації та стабільного гарного настрою. Вони містяться в авокадо, горіхах, насінні льону, оливкової олії.

  • Овочі та зелень насичують організм клітковиною, яка покращує травлення та очищує організм. Додайте до сніданку огірки, помідори, шпинат, броколі, зелень — руколу та петрушку.

  • Фрукти або ягоди. Невелика кількість фруктів допоможе збалансувати смак і додасть антиоксидантів. Це можуть бути яблука, груші, банани, чорниці, малина та смородина.

Приклад ідеального сніданку

  • Омлет із двох яєць зі шпинатом і помідорами.

  • Тост із цільнозернового хліба з авокадо.

  • 150 грамів грецького йогурту з ягодами та насінням чіа.

  • Теплий зелений чай або склянка води з лимоном.

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