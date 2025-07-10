Ідеальний сніданок, який заряджає енергією на цілий день: бадьорить краще, ніж кава

Розповідаємо, що має входити до складу поживного сніданку, який заряджав би енергією на цілий день.

Білки для сили й тривалого насичення. Білкова їжа сприяє тривалому насиченню, підтримує м’язову масу та стабілізує рівень цукру в крові. Найкращі продукти для білкового сніданку — яйця, грецький йогурт без цукру, кисломолочний сир, риба, курятина й індичка.

Складні вуглеводи заряджають енергією на тривалий проміжок часу. Це повільні вуглеводи, які не викликають різких стрибків глюкози, а дають стабільну енергію на декілька годин. Це може бути вівсянка, гречка, цільнозерновий хліб, булгур, кус-кус.

Корисні жири для активної роботи мозку. Жири необхідні для концентрації та стабільного гарного настрою. Вони містяться в авокадо, горіхах, насінні льону, оливкової олії.

Овочі та зелень насичують організм клітковиною, яка покращує травлення та очищує організм. Додайте до сніданку огірки, помідори, шпинат, броколі, зелень — руколу та петрушку.