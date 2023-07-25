Ігроманія – це хвороба: чому виникає залежність та як її позбутися

Занурення у віртуальний світ може стати хворобою: чому виникає ігроманія та як позбутися цієї залежності.

Азартні ігри з’явилися ще за 3500 років до н.е. Археологами було знайдено малюнки на каменях часів Стародавнього Єгипту, де зображено фігури людей, що розкидають гральні кості різної форми.

Лотереї, казино, тоталізатори, вікторини, стратегічні ігри – зараз інтернет пропонує таку кількість азартних забав, що голова йде обертом. Світ мережі став настільки захоплювати увагу людей, що можна з легкістю випасти з реальності, яка видається нецікавою у порівнянні з віртуальністю. Чому виникає проблема залежності людей від комп'ютерних ігор і як позбутися ігроманії - читайте далі.

Чому люди грають?

Задля розваги. Це перший крок до ігроманії – з комп’ютерних розваг починається залежність у кожної третьої людини. Гра у віртуальні ігри дозволяє розслабитися, забути про свої проблеми і дає безліч позитивних емоцій. Цей спосіб дозвілля викликає таку залежність, що людина навіть перестає спілкуватися з рідними, друзями чи знайомими, живе спілкування для неї перестає бути цікавим.

Це перший крок до ігроманії – з комп’ютерних розваг починається залежність у кожної третьої людини. Гра у віртуальні ігри дозволяє розслабитися, забути про свої проблеми і дає безліч позитивних емоцій. Цей спосіб дозвілля викликає таку залежність, що людина навіть перестає спілкуватися з рідними, друзями чи знайомими, живе спілкування для неї перестає бути цікавим. Бажання легкого заробітку. Казино, тоталізатори та автомати мають з цього великі доходи, а ось чи заробить на цьому гравець – це запитання. Зате цілком прогнозовано, що втратить дуже багато грошей у гонитві за легким заробітком.

Казино, тоталізатори та автомати мають з цього великі доходи, а ось чи заробить на цьому гравець – це запитання. Зате цілком прогнозовано, що втратить дуже багато грошей у гонитві за легким заробітком. Здобуття авторитету серед інших гравців та підвищення своєї значимості. У випадку, коли ігроману щастить виграти гроші чи пройти якийсь надскладний рівень у віртуальній грі, це підвищує його самооцінку. Тим паче, якщо в реальному житті немає можливості похизуватися своїми перемогами чи здобутками.

У випадку, коли ігроману щастить виграти гроші чи пройти якийсь надскладний рівень у віртуальній грі, це підвищує його самооцінку. Тим паче, якщо в реальному житті немає можливості похизуватися своїми перемогами чи здобутками. Втеча від реального життя. Часто, коли людина не справляється зі своїми проблемами, найлегший спосіб їх уникнути – це поринути у віртуальний світ. Де немає складнощів на роботі, в родині, де лише яскраві емоції та враження. Адже там, у віртуальному світі, людина впевнена у своїх силах, проявляє героїзм та надзвичайні розумові здібності, має багато однодумців та кілька життів. У такий спосіб ігроман самостверджується та штучно підвищує свою значимість.

Як виникає залежність від ігор

За висновками лікарів найбільше від ігрової залежності потерпають молоді люди віком від 18 до 30 років. Азарт –це емоційний стан, який виникає на підставі очікування бажаного результату від своїх дій. Коли вдається досягнути такого результату, людина відчуває піднесення та ейфорію, і заразом велике бажання відчути яскраві емоції ще, а потім ще. Коли саме у людини виникне ігроманія, спрогнозувати неможливо. Це залежить від того, в якому середовищі вона перебуває, що на неї впливає, чи легко її захопити чимось і викликати тим самим залежність.

Часто у залежність, особливо від комп’ютерних ігор, потрапляють підлітки, оскільки їхня психіка легко піддається впливу. Але їм легше позбутися цього стану, бо дітей можна контролювати. А вже психологічно сформовані особистості мають свою точку зору, їх важко переконати у пагубності такої звички. Щоб змінити їхню модель поведінки та допомогти позбутися ігроманії, необхідно звертатися за допомогою до лікарів.

Які є ознаки ігрової залежності?

Збільшується проміжок часу, відведений на ігри.

Ігроман починає уникати реального спілкування.

Спостерігається надмірна цікавість до нових ігор.

Виникає дратівливість, агресія та підвищена конфліктність з оточуючими.

Витрачаються великі суми грошей на азартні ігри.

Як вилікувати ігроманію

Пристрасть до азартних ігор, як її називають лікарі - лудоманія, це одна з найболючіших проблем сьогодення. Приблизно 40 років тому її включили як офіційний діагноз до Міжнародної класифікації хвороб. Лікарі стверджують, що позбутися ігрової залежності буває досить важко, потрібно застосовувати комплексний підхід до її лікування. У деяких випадках ігромани навіть потребують медикаментозного лікування.

Серед професійних методів є лікування за допомогою гіпнозу та психокорекції, індивідуальних і групових занять. Також активно застосовуються методи релаксації, медитації та нейролінгвістичне програмування. Залежно від індивідуальних випадків, лікування лудоманії може різнитися.

Що може зробити людина, щоб самостійно позбутися залежності від ігор?

Потрібно прийняти рішення – більше не грати. Без твердого наміру позбутися залежності жодне лікування, навіть професійне, не допоможе. Скласти для себе графік на день, тиждень, місяць. Чітке прописування та дотримання розпорядку дня унеможливить витрачання часу на ігри. Життя в реальному світі. Якщо немає роботи – знайти, долучитися до громадських організацій, щоб бути корисними суспільству, завести нові знайомства, більше спілкуватися з близькими людьми. Активний спосіб життя. Фізичні навантаження не лише знімуть стрес та роздратування від зміни способу життя, а й допоможуть краще почуватися і тримати себе у чудовій фізичній формі.

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