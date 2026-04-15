Імунотерапія проти раку: що відомо про нове лікування і знищення пухлини без операцій

Новий підхід до лікування раку / © Credits

Реклама

Після майже століття досліджень і розробок імунотерапія — метод лікування, що активує імунну систему для боротьби з раком — вийшла на новий рівень і вже рятує життя пацієнтів.

Про це пише ВВС.

Історія американки Морін Сідеріс

71-річна жителька Нью-Йорка Морін Сідеріс ще 2008 року перенесла операцію через рак товстої кишки. Тоді лікування було ефективним, але відновлення — важким і тривалим. Через 14 років у неї діагностували рак стравоходу, однак цього разу підхід до лікування був зовсім іншим.

Реклама

У межах клінічного дослідження жінка кожні три тижні проходила 45-хвилинні інфузії препарату достарлімаб. Уже через чотири місяці пухлина повністю зникла — без хірургічного втручання, хіміотерапії чи променевого лікування. Єдиним серйозним побічним ефектом стала втома через гормональні порушення.

«Це неймовірно. Це майже як наукова фантастика», — розповіла пацієнтка.

Як працює імунотерапія

Імунна система людини здатна розпізнавати та знищувати «чужі» клітини, включно з раковими. Проте інколи пухлини «маскуються» під здорові тканини та уникають атаки.

Імунотерапія допомагає «розкрити» такі клітини для імунітету, посилюючи його здатність знаходити та знищувати рак.

Реклама

Серед найпоширеніших методів:

CAR-T терапія — модифікація імунних клітин пацієнта для боротьби з раком;

інгібітори контрольних точок — препарати, які «вимикають» механізми, що стримують імунну відповідь.

Останній метод уже широко застосовується і навіть приніс своїм розробникам Нобелівську премію.

Революція, але не для всіх

Попри значний прогрес імунотерапія наразі не є універсальним рішенням. За оцінками вчених, лише 20–40% пацієнтів реагують на таке лікування. Крім того, воно може викликати побічні ефекти — від висипів і втоми до запалення внутрішніх органів.

Особливо складно лікувати тверді пухлини, які становлять понад 90% усіх випадків раку.

Реклама

Персоналізована медицина — майбутнє онкології

Дослідники активно працюють над тим, щоб зробити імунотерапію ефективнішою. Серед перспективних напрямів:

поєднання з іншими методами (радіотерапія, ультразвук);

вплив на мікробіом через дієту;

використання доступних препаратів, як-от статини;

підбір лікування індивідуально під генетичні особливості пухлини.

«Ми вже можемо лікувати не просто рак, а конкретного пацієнта», — зазначають науковці.

У деяких дослідженнях імунотерапія повністю знищувала пухлини без операції. Наприклад, серед понад сотні пацієнтів із різними видами раку в більшості пухлини зникли повністю.

Водночас лише близько 5% пухлин мають генетичні характеристики, які дозволяють досягти таких результатів.

Реклама

Вакцини проти раку

Окремий напрям — створення персоналізованих вакцин, які «навчають» імунну систему розпізнавати конкретну пухлину. В невеликих дослідженнях такі вакцини вже показали обнадійливі результати — пацієнти залишалися без ознак раку протягом кількох років.

Нова ера лікування

Попри всі труднощі імунотерапія вже змінює підхід до боротьби з онкологією. Для частини пацієнтів вона стає не лише шансом на життя, а й можливістю уникнути важких процедур.

Сама Морін Сідеріс переконана, що медицина рухається у правильному напрямку.

«Ми рухаємося у чудовому напрямку. Один з лікарів сказав мені, що вже за 10 років хіміотерапія матиме такий самий застарілий вигляд, як і кровопускання», — каже вона.

Реклама

