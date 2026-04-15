Імунотерапія проти раку: що відомо про нове лікування і знищення пухлини без операцій
Вчені заявляють про прорив: імунотерапія може повністю знищувати рак. Що відомо про ефективність і ризики методу.
Після майже століття досліджень і розробок імунотерапія — метод лікування, що активує імунну систему для боротьби з раком — вийшла на новий рівень і вже рятує життя пацієнтів.
Про це пише ВВС.
Історія американки Морін Сідеріс
71-річна жителька Нью-Йорка Морін Сідеріс ще 2008 року перенесла операцію через рак товстої кишки. Тоді лікування було ефективним, але відновлення — важким і тривалим. Через 14 років у неї діагностували рак стравоходу, однак цього разу підхід до лікування був зовсім іншим.
У межах клінічного дослідження жінка кожні три тижні проходила 45-хвилинні інфузії препарату достарлімаб. Уже через чотири місяці пухлина повністю зникла — без хірургічного втручання, хіміотерапії чи променевого лікування. Єдиним серйозним побічним ефектом стала втома через гормональні порушення.
«Це неймовірно. Це майже як наукова фантастика», — розповіла пацієнтка.
Як працює імунотерапія
Імунна система людини здатна розпізнавати та знищувати «чужі» клітини, включно з раковими. Проте інколи пухлини «маскуються» під здорові тканини та уникають атаки.
Імунотерапія допомагає «розкрити» такі клітини для імунітету, посилюючи його здатність знаходити та знищувати рак.
Серед найпоширеніших методів:
CAR-T терапія — модифікація імунних клітин пацієнта для боротьби з раком;
інгібітори контрольних точок — препарати, які «вимикають» механізми, що стримують імунну відповідь.
Останній метод уже широко застосовується і навіть приніс своїм розробникам Нобелівську премію.
Революція, але не для всіх
Попри значний прогрес імунотерапія наразі не є універсальним рішенням. За оцінками вчених, лише 20–40% пацієнтів реагують на таке лікування. Крім того, воно може викликати побічні ефекти — від висипів і втоми до запалення внутрішніх органів.
Особливо складно лікувати тверді пухлини, які становлять понад 90% усіх випадків раку.
Персоналізована медицина — майбутнє онкології
Дослідники активно працюють над тим, щоб зробити імунотерапію ефективнішою. Серед перспективних напрямів:
поєднання з іншими методами (радіотерапія, ультразвук);
вплив на мікробіом через дієту;
використання доступних препаратів, як-от статини;
підбір лікування індивідуально під генетичні особливості пухлини.
«Ми вже можемо лікувати не просто рак, а конкретного пацієнта», — зазначають науковці.
У деяких дослідженнях імунотерапія повністю знищувала пухлини без операції. Наприклад, серед понад сотні пацієнтів із різними видами раку в більшості пухлини зникли повністю.
Водночас лише близько 5% пухлин мають генетичні характеристики, які дозволяють досягти таких результатів.
Вакцини проти раку
Окремий напрям — створення персоналізованих вакцин, які «навчають» імунну систему розпізнавати конкретну пухлину. В невеликих дослідженнях такі вакцини вже показали обнадійливі результати — пацієнти залишалися без ознак раку протягом кількох років.
Нова ера лікування
Попри всі труднощі імунотерапія вже змінює підхід до боротьби з онкологією. Для частини пацієнтів вона стає не лише шансом на життя, а й можливістю уникнути важких процедур.
Сама Морін Сідеріс переконана, що медицина рухається у правильному напрямку.
«Ми рухаємося у чудовому напрямку. Один з лікарів сказав мені, що вже за 10 років хіміотерапія матиме такий самий застарілий вигляд, як і кровопускання», — каже вона.
