Інфаркт: як розпізнати та що робити

Інфаркт міокарда — це ураження серцевого м’яза, викликане порушенням його кровопостачання / © Pixabay

Інфаркт міокарда або серцевий напад — це раптовий загрозливий для життя стан, коли частина серця людини втрачає кровопостачання і починає вмирати. Внаслідок цього серце не може виконувати свої функції.

В Україні кожного року збільшується кількість хворих на цю недугу. Статистика смертності від серцево-судинних захворювань є високою впродовж десятиріч.

Симптоми інфаркту:

сильний біль за грудиною (відчуття стискання)

відчуття тривоги, занепокоєння, яке не вдається втамувати

болі у щелепі, шиї та плечах, спині та руках

порушення серцевого ритму

проблеми з диханням (задишка, складнощі будь-якого характеру)

загальна слабкість

нудота з блювотою або без неї

головний біль та запаморочення

втрата свідомості

підвищене виділення поту Звичайно, симптоми можуть бути як поодинці, так і разом. Як допомогти людині, у якої стався інфаркт, до приїзду медиків

Лікарі запевняють, що перші години мають дуже велике значення, адже саме тоді можна запобігти появі інфаркту.

Перша допомога пацієнту має на меті зниження навантаження на серце, а також ще дві важливі речі: по-перше, потрібно забезпечити приток кисню, а по-друге — приборкати спазм судин. Важливо, аби якнайшвидше була викликана допомога — кардіобригада має всі шанси зберегти пацієнту життя.

До приїзду медиків потрібно:

забезпечити людині напівлежаче (з двома-трьома подушками) або напівсидяче положення, верхня частина тіла має бути вище за нижню, а ноги мають бути напівзігнуті в колінах

зробити все для комфорту та вільного дихання (розстібнути ремінь, комірець сорочки тощо)

відчинити вікно (окрім спекотних днів) або зробити інші дії задля припливу свіжого повітря

виміряти артеріальний тиск

Якщо ви відчули раптовий інтенсивний біль в серці, який не минає протягом 20 хвилин, то телефонуйте до лікаря або пройдіть медичне обстеження. Це — одна з ознак гострого інфаркту.

Раніше кардіологиня повідомила, що враховуючи теперішню ситуацію в країні, високий ризик виникнення інфарктів є у всіх. Люди живуть в стресах, які негативно впливають на здоров’я. Останнім часом медики частіше спостерігають випадки інфаркту у молодих людей.