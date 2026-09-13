Інфаркт може попереджати заздалегідь: які симптоми не можна ігнорувати

Ранні симптоми інфаркту / © Credits

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Багато хто вважає, що інфаркт починається раптово і супроводжується нестерпним болем у грудях. Такий сценарій можливий, але інфаркт міокарда не завжди проявляється настільки однозначно. Попереджувальні сигнали можуть виникати за кілька годин, днів або навіть тижнів до гострого стану. Розповідаємо, на які симптоми потрібно звертати особливу увагу.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Ознаки, що сигналізують про загрозу інфаркту

Найважливіше, що потрібно відстежувати — появу чи зміну відчуття стиснення в грудях, а також симптоми, які виникають під час фізичного навантаження й згодом з’являються все легше.

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Симптоматика інфаркту часто буває розмитою. Скарги на тиск, стиснення у грудях чи повторюваний біль у грудині зазвичай з’являються під час активності. З часом вони можуть також посилюватися.

При цьому серцевий напад не обов’язково викликає класичний біль. Серед можливих проявів — задишка, запаморочення, нудота, холодний піт, відчуття виснаження чи навіть розлади травлення. Нетипова симптоматика (наприклад, раптова слабкість, незвична втомлюваність або біль у верхній частині живота) найчастіше спостерігається у жінок, людей літнього віку та пацієнтів із цукровим діабетом.

Що відбувається з організмом під час інфаркту

Інфаркт міокарда виникає тоді, коли кровопостачання певної ділянки серцевого м’яза раптово й суттєво зменшується або повністю припиняється.

Найчастіше це відбувається через розрив бляшки на стінці коронарної артерії з подальшим утворенням тромбу, який перекриває судину. Позбавлений кисню серцевий м’яз зазнає ушкоджень, і якщо кровотік вчасно не відновити, його клітини починають відмирати.

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Які є передвісники інфаркту

Іноді організм подає сигнали заздалегідь. Це можна помітити під час підйому сходами, швидкої ходьби або фізичної праці, якщо у вас болить серце чи стискає у грудях.

Тривожним симптомом є зміна вже знайомого дискомфорту: якщо він виникає частіше, триває довше, стає сильнішим або провокується меншим навантаженням.

Формулювання «біль у грудях» може вводити в оману, оскільки пацієнти не завжди відчувають різкий чи ріжучий біль. Часто це описують як тиск, стиснення, відчуття важкості, розпирання чи дискомфортне напруження.

Зазвичай неприємне відчуття локалізується в центрі грудної клітки, триває понад кілька хвилин або ж зникає та повертається знову. Разом із цим можуть спостерігатися задишка, холодний піт, нудота, запаморочення й сильна втома. Крім того, біль може віддавати в одну чи в обидві руки, плечі, спину, шию, щелепу, зуби або верхню частину живота.

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Один із підступних проявів інфаркту — його схожість із печією або розладом шлунка. Відчуття печіння, нудота чи дискомфорт у верхній ділянці живота змушують людину думати, що вона просто переїла або зіткнулася з рефлюксом.

Вас мають насторожувати також виснаженість і слабкість. У людей поважного віку та хворих на цукровий діабет симптоматика також буває згладженою. Виражений біль може бути відсутнім, а на перший план виходять задишка, слабкість, нудота або помірний біль у шиї та спині.

Небезпечною оманою є думка, що зникнення болю свідчить про відсутність загрози. Серцеві симптоми можуть мати хвилеподібний характер: дискомфорт здатен вщухати, а потім повертатися.

Попереджувальні ознаки можуть виникати за кілька годин або днів до нападу. Це не означає, що кожне відчуття стиснення обов’язково призведе до інфаркту, проте будь-який новий чи змінений дискомфорт у грудях має перевірити лікар. Не ставте діагнози самостійно.

За наявності раптового болю, тиску чи стиснення в грудях, що триває понад кілька хвилин або повторюється, необхідно негайно звертатися по медичну допомогу. Якщо стан супроводжується задишкою, холодним потом, нудотою або біль віддає в руку, плече, спину чи щелепу, вишукувати причини самостійно небезпечно.

Як розпізнати інфаркт

Нагадаємо, інфаркт міокарда — це раптовий і загрозливий для життя стан, за якого частина серця втрачає кровопостачання та починає відмирати. В Україні кількість хворих на цю недугу щороку зростає, а рівень смертності від серцево-судинних захворювань залишається високим протягом десятиріч.

Про інфаркт свідчать сильний стискаючий біль за грудиною, який може віддавати у щелепу, шию, плечі, спину чи руки, тривога, задишка, порушення серцевого ритму, слабкість, запаморочення, нудота, пітливість або непритомність, які можуть проявлятися як окремо, так і разом.

Особливо небезпечним є раптовий інтенсивний біль у серці, який не минає понад 20 хвилин.

Перші години є вирішальними, тому вкрай важливо якнайшвидше викликати «швидку». До приїзду медиків людину потрібно посадити у напівлежаче положення з піднятим тулубом і трохи зігнутими в колінах ногами, розстебнути тісний одяг для вільного дихання, забезпечити приплив свіжого повітря та виміряти артеріальний тиск.

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