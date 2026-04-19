Інфекція, що "пожирає плоть": жінку заразили під час кесаревого розтину

жінку заразили під час кесаревого розтину

Під час народження дитини жінка заразилася небезпечною інфекцією. Це сталося у момент кесаревого розтину. Ситуація трапилася у Великій Британії.

Історією Келлі Сіммонс з Норфолку поділилися Unilad.

Келлі Сімонс народила дитину у 2009 році. Під час пологів вона заразилася інфекцією, що почала «пожирати плоть». Жінка опинилася у кріслі колісному після пологів на дев’ять років.

Захворювання мало назву «некротичний фасціїт». Воно вкрай рідкісне та дуже небезпечне. Це вид інфекції, який вражає глибокі шари шкіри та підшкірної клітковини і руйнує оболонки м’язів. Часто цю інфекцію називають такою, що «поїдає плоть», адже вона призводить до швидкого відмирання тканин, сепсису.

Некротичний фасціїт має високі показники смертності — від 20% до 80% випадків. Якщо терміново не розпочати лікування, ризики загинути стрімко ростуть.

Життя жінки стрімко змінилося після зараження. Після кесаревого розтину в неї повторно відкрилася рана. Вона могла роз’їсти шви, які лікарі планували накласти. Однак довелося лишити жінку в лікарні.

Лікарі змогли зупинити інфекцію за допомогою стероїдів. 44-річна жінка була змушена користуватися кріслом колісним і не могла працювати.

Кесарів розтин робили всього на шостому місяці вагітності.

Коли синові виповнилося 16 років, жінка змогла розповісти більше про інфекцію.

«Мене терміново доставили до лікарні. Лікарі дали мені антибіотики, але вони не допомогли. Мій шлунок почав розкриватися з одного боку в інший», — поділилася Келлі Сімонс.

Коли лікарі та пацієнтка дізналися діагноз, Келлі дуже злякалася, що втратить кінцівки. За два тижні після операції у жінки почав сильно сочитися гній. Їй довелося повернутися до лікарні.

Келлі згадала, що під час операції лікарі виявили, що інструменти погано простерилізовані, однак продовжили свою роботу. Так відбулося зараження. Перші три місяці жінка не могла бачити сина, адже жила в лікарні.

«Лікарі не могли зашити рану, бо некротичний фасціїт просто роз’їв би шви».

Пізніше Келлі відправили додому з гігієнічною прокладкою на животі, яка мала вбирати гній. Рана загоїлася без швів за рік. Через те що жінка тривалий час пролежала в ліжку, її м’язи ослабли, на животі розвинулася грижа. Після видалення грижі в Келлі розвинулося захворювання, яке спричиняє виразки.

Виразки інфікувалися, і стався сепсис. Лікарі прогнозували жінці 12 годин життя. Після ще трьох місяців у лікарні новий виклик вдалося подолати.

Вона навіть змогла почати ходити. На жаль, це тривало недовго. Келлі встановили діагноз функціонального неврологічного розладу, внаслідок чого вона знову опинилася у кріслі колісному.

