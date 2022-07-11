Інсулін відпускають 2208 аптек: як дізнатися про наявність ліків у закладах України

Частина аптек відновили відпуск препарат в областях, які перебували в зоні бойових дій та поряд.
Протягом минулого тижня, за даними НСЗУ, в Україні 2208 аптек відпустили інсуліни.
Про це повідомляє МОЗ.
Найбільше аптек відпустили інсуліни протягом тижня, що минув, у таких областях:
- Дніпропетровська – 237
- Львівська – 187
- Київ – 166
- Полтавська – 140
- Івано-Франківська – 126
- Одеська – 126
- Харківська – 116
- Київська – 101
Частина аптек відновили відпуск препарат в областях, які перебували в зоні бойових дій та поряд: в Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.
Щоб дізнатись про місцерозташування аптек, які відпускають інсуліни за програмою реімбурсацій, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77.
Також можна самостійно переглянути список аптек — він регулярно оновлюється.
Наявність інсуліну в аптечних закладах можна перевірити за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua. Перед тим, як прямувати до певної аптеки, варто зателефонувати і дізнатися години її роботи та точну наявність інсуліну.