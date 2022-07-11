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Інсулін відпускають 2208 аптек: як дізнатися про наявність ліків у закладах України

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Інсулін відпускають 2208 аптек: як дізнатися про наявність ліків у закладах України

Фото: pixabay.com

Частина аптек відновили відпуск препарат в областях, які перебували в зоні бойових дій та поряд.

Протягом минулого  тижня, за даними НСЗУ, в Україні 2208 аптек відпустили інсуліни.

Про це повідомляє МОЗ.

Найбільше аптек відпустили інсуліни протягом тижня, що минув, у таких областях:

  • Дніпропетровська – 237
  • Львівська – 187
  • Київ – 166
  • Полтавська – 140
  • Івано-Франківська – 126
  • Одеська – 126
  • Харківська – 116
  • Київська – 101

Частина аптек відновили відпуск препарат в областях, які перебували в зоні бойових дій та поряд: в Сумській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях.

Щоб дізнатись про місцерозташування аптек, які відпускають інсуліни за програмою реімбурсацій, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77. 

Також можна самостійно переглянути список аптек — він регулярно оновлюється.

Наявність інсуліну в аптечних закладах можна перевірити за допомогою сервісів tabletki.ua та geoapteka.ua. Перед тим, як прямувати до певної аптеки, варто зателефонувати і дізнатися години її роботи та точну наявність інсуліну.

Дата публікації
Перегляди
37
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