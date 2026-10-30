Інсульт: як вчасно розпізнати непомітні симптоми та врятувати життя

Симптоми інсульту

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Щороку у світі стається майже 12 мільйонів інсультів, а понад 7 мільйонів людей помирають від їхніх наслідків. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я, в Україні щороку реєструють близько 130 тисяч випадків цієї судинної катастрофи.

Щороку 29 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом — нагадування про те, що ця судинна катастрофа залишається однією з головних причин інвалідності та смертності у світі, а знання її перших симптомів здатне врятувати чиєсь життя.

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Під час інсульту кожна хвилина має вирішальне значення. Розуміння перших симптомів, знання сучасних алгоритмів діагностики та правильні першочергові дії до приїзду швидкої допомоги здатні зберегти людині життя та запобігти важкій інвалідності.

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Що відбувається в мозку під час інсульту

Головний мозок становить лише близько 2% від загальної маси тіла людини, проте він споживає понад 20% всієї крові, яку перекачує серце. Коли постачання кисню та поживних речовин раптово припиняється, клітини мозку починають масово гинути.

Медики виділяють два основні типи цієї патології:

Ішемічний інсульт. На нього припадає близько 85% усіх випадків в Україні. Він виникає тоді, коли мозкову судину закупорює тромб або атеросклеротична бляшка.

Геморагічний інсульт. Становить близько 15% випадків і відбувається через розрив судини, внаслідок чого кров виливається безпосередньо в тканини мозку або під його оболонки.

Дорогоцінне «терапевтичне вікно»: скільки є часу

Для більшості клітин головного мозку незворотні зміни починаються вже через 4,5 години від моменту порушення кровотоку. Саме цей проміжок часу медики називають терапевтичним вікном.

Якщо пацієнта доправляють у профільний стаціонар протягом цього часу при ішемічному інсульті, лікарі можуть застосувати тромболізис — медикаментозне розчинення тромбу. Якщо заблокована велика артерія, виконують механічну тромбектомію — хірургічне видалення тромбу за допомогою катетера, який вводять через артерію на стегні чи руці.

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Чим раніше розпочато лікування, тим вищі шанси на повне відновлення. Як показують досілдження:

Початок тромболізису в перші 3 години підвищує шанси повернутися до повноцінного життя без інвалідності на 75%.

Початок процедури між 3 та 4,5 годинами збільшує ці шанси лише на 26%.

У деяких пацієнтів завдяки розвиненій сітці обхідних судин (колатералей) вікно для проведення тромбектомії може розширюватися до 24 годин. Наявність такого запасу часу лікарі визначають за допомогою термінової комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії.

При геморагічному інсульті перша доба також є критичною, головне завдання медиків — медикаментозно знизити артеріальний тиск, щоб зупинити крововилив, та вирішити питання щодо нейрохірургічного видалення гематоми.

За даними НСЗУ, в Україні лікування гострого інсульту є повністю безоплатним для пацієнтів. Допомогу надають 176 лікарень по всій країні, які мають відповідний договір за спеціальним медичним пакетом.

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Класична система FAST для перевірки ознак інсульту іноді підводить

Тривалий час найпопулярнішим міжнародним стандартом для швидкої перевірки ознак інсульту була система FAST (Face — обличчя, Arm — рука, Speech — мова, Time — час). Вона справді допомагає легко запам’ятати й виявити найтиповіші прояви катастрофи, проте має вагомий недолік — залишає поза увагою цілий пласт менш очевидних, але не менш небезпечних симптомів.

Дослідження науковців Університету Кентуккі довело, що понад 14% пацієнтів із підтвердженим інсультом не мали жодної з ознак із класичного переліку FAST. Проте коли до цієї перевірки додали оцінку рівноваги та зору, частка пропущених випадків скоротилася майже втричі — до 4,4%. Саме тому від застарілого підходу відходять на користь більш точних алгоритмів.

Український алгоритм «МОЗОК»: розпізнаємо приховані симптоми

Для підвищення точності діагностики Міністерство охорони здоров’я України та Центр громадського здоров’я рекомендують запам’ятати мнемонічне слово МОЗОК, де кожна літера позначає конкретний раптовий симптом:

М — Мовлення. Виникає раптова нечіткість, змазаність або плутаність мови. Людина не може вимовити прості слова або перестає розуміти звернену до неї мову.

О — Обличчя. З’являється асиметрія рис. Один кутик рота або повіка опускаються, усмішка стає нерівною або кривою.

З — Запаморочення. Людина раптово втрачає рівновагу, її починає ситати з боку в бік, з’являється хитка хода, різкий головний біль чи втрата координації.

О — Очі. Виникає раптове двоїння в очах, часткова або повна втрата зору на одне чи обидва очі, звуження поля зору. Людина може перестати вписуватися в дверні прорізи чи зачіпати предмети з одного боку.

К — Кінцівки. З’являється раптом слабкість або оніміння в руці чи нозі, найчастіше з одного боку тіла. Людині важко підняти обидві руки або втримати в них предмет.

Багато хто помилково списує початкові ознаки на звичайну втому, забудькуватість, незграбність або стрибок артеріального тиску. Проте будь-яка з цих змін, яка виникла раптово, вимагає негайного виклику екстреної допомоги.

Експрес-перевірка при підозрі на інсульт

Якщо ви запідозрили погіршення стану у людини поруч, попросіть її виконати чотири прості дії:

Усміхнутися. При інсульті усмішка буде асиметричною, один кутик губ залишиться опущеним. Сказати просте речення. Наприклад: «Зараз сонячний день» або «Мене звати Олена». Мовлення буде змазаним, запинальним або людина взагалі не зрозуміє прохання. Підняти дві руки вгору. При слабкості м’язів одна рука буде мимовільно опускатися або людина не зможе її підняти зовсім. Висунути язик. При ураженні мозку язик відхиляється вбік або виглядає викривленим.

Покроковий алгоритм першої допомоги до приїзду медиків

Поява хоча б одного із зазначених симптомів є підставою для негайних дій. Слід чітко дотримуватися такого порядку дій:

Негайно викликати швидку допомогу за номером 103 або 112. Чітко повідомте диспетчеру, що у людини є підозра на гострий інсульт, та перерахуйте виявлені симптоми. Зафіксувати точний час появи перших симптомів. Це найважливіша інформація для лікарів, від якої залежить можливість застосування тромболізису чи тромбектомії. Покласти людину та забезпечити спокій. Хворого слід укласти на бік або на спину з трохи піднятою головою та плечима (приблизно на 30 градусів). Положення на боці є безпечнішим на випадок блювання. Забезпечити приплив свіжого повітря. Розстебніть тісний комір, ремінь, зніміть краватку та відкрийте вікно. Не давати їжу, воду чи будь-які ліки. У пацієнта може бути приховане порушення ковтання, через що рідина чи таблетка потраплять у дихальні шляхи. Також заборонено давати препарати для різкого зниження тиску без вказівки лікаря. Контролювати стан до приїзду медиків. Не залишайте людину без нагляду, не дозволяйте їй вставати чи ходити. При втраті свідомості постійно перевіряйте наявність дихання та пульсу.

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