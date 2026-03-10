ТСН у соціальних мережах

Інсульт: що провокує смертельну хворобу та які перші ознаки

Інсульт — це критичний медичний невідкладний стан. Він виникає, коли кровопостачання мозку припиняється.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Інсульт є однією з провідних причин смертності та інвалідності у світі

/ © Credits

Інсульт посідає друге місце в переліку головних причин інвалідності та смерті у світі та в Україні. За даними МОЗ, щороку в Україні стається до 150 тисяч інсультів.

Інсульт — це порушення кровообігу в головному мозку. Частіше може страждати середньомозкова артерія. Вона живить кров’ю середину півкуль головного мозку.

Види інсульту:

  • Ішемічний — відбувається закупорка судин головного мозку. Судина припиняє подання кровотоку і та тканина мозку, яка живиться судиною, відмирає.

  • Геморагічний — відбувається розрив судини на фоні великого тиску та відбувається крововилив у головний мозок.

  • Лакунарний — порушуються мікросудини з обох сторін. Частіше це відбувається на фоні інфекційної хвороби.

  • Передінсультний стан або мікроінсульт — це коли виникають симптоми інсульту, але вони регресують та проходять самостійно. Такі пацієнти також потребують госпіталізації, адже цей стан небезпечний і ризик повторного інсульту збільшується.

Що провокує хворобу

  • Артеріальна гіпертензія — головною причиною інсульту називають високий тиск. Постійне перевантаження судин пошкоджує їх, що може спричинити як ішемічний, так і геморагічний інсульт.

  • Куріння — тютюн робить судини більш схильними до утворення тромбів.

  • Високий рівень холестерину — це призводить до утворення бляшок у судинах. Вони можуть перекривати кровотік або відриватися, утворюючи емболію.

  • Цукровий діабет — підвищений рівень глюкози пошкоджує судини та нервову систему.

  • Ожиріння та малорухливий спосіб життя — це збільшує навантаження на серцево-судинну систему. Відсутність фізичної активності погіршує стан судин та сприяє розвитку гіпертензії, діабету й високого холестерину.

  • Алкоголь — підвищує артеріальний тиск і може спричинити порушення серцевого ритму.

  • Хвороби серця — аритмія, особливо фібриляція передсердь, часто призводить до утворення тромбів, які можуть потрапити в мозок.

Перші ознаки інсульту:

  • раптове порушення МОВЛЕННЯ

  • раптова асиметрія ОБЛИЧЧЯ

  • раптове ЗАПАМОРОЧЕННЯ

  • раптове погіршення зору

  • раптова слабкість чи оніміння КІНЦІВОК

