Інсульт: що провокує смертельну хворобу та які перші ознаки
Інсульт — це критичний медичний невідкладний стан. Він виникає, коли кровопостачання мозку припиняється.
Інсульт посідає друге місце в переліку головних причин інвалідності та смерті у світі та в Україні. За даними МОЗ, щороку в Україні стається до 150 тисяч інсультів.
Інсульт — це порушення кровообігу в головному мозку. Частіше може страждати середньомозкова артерія. Вона живить кров’ю середину півкуль головного мозку.
Види інсульту:
Ішемічний — відбувається закупорка судин головного мозку. Судина припиняє подання кровотоку і та тканина мозку, яка живиться судиною, відмирає.
Геморагічний — відбувається розрив судини на фоні великого тиску та відбувається крововилив у головний мозок.
Лакунарний — порушуються мікросудини з обох сторін. Частіше це відбувається на фоні інфекційної хвороби.
Передінсультний стан або мікроінсульт — це коли виникають симптоми інсульту, але вони регресують та проходять самостійно. Такі пацієнти також потребують госпіталізації, адже цей стан небезпечний і ризик повторного інсульту збільшується.
Що провокує хворобу
Артеріальна гіпертензія — головною причиною інсульту називають високий тиск. Постійне перевантаження судин пошкоджує їх, що може спричинити як ішемічний, так і геморагічний інсульт.
Куріння — тютюн робить судини більш схильними до утворення тромбів.
Високий рівень холестерину — це призводить до утворення бляшок у судинах. Вони можуть перекривати кровотік або відриватися, утворюючи емболію.
Цукровий діабет — підвищений рівень глюкози пошкоджує судини та нервову систему.
Ожиріння та малорухливий спосіб життя — це збільшує навантаження на серцево-судинну систему. Відсутність фізичної активності погіршує стан судин та сприяє розвитку гіпертензії, діабету й високого холестерину.
Алкоголь — підвищує артеріальний тиск і може спричинити порушення серцевого ритму.
Хвороби серця — аритмія, особливо фібриляція передсердь, часто призводить до утворення тромбів, які можуть потрапити в мозок.
Перші ознаки інсульту:
раптове порушення МОВЛЕННЯ
раптова асиметрія ОБЛИЧЧЯ
раптове ЗАПАМОРОЧЕННЯ
раптове погіршення зору
раптова слабкість чи оніміння КІНЦІВОК
