Скільки живуть хворі на деменцію: як може зупинити розвиток хвороби інтернет

Люди, які хворіють на деменцію, зазвичай живуть не більше чотирьох років.

Деменція є однією з найчастіших причин смертей у світі: на сьогодні близько 55 млн людей мають це захворювання. Деменція - це невиліковна хвороба, яке виникає переважно у людей похилого віку. Через цю недугу виникає проблема не для самого хворого, який практично не усвідомлює себе, а для його близьких. Оскільки за хворою людиною потрібно постійно наглядати. Чи справді деменція невиліковна, і як інтернет може допомогти людям похилого віку зупинити розвиток хвороби - читайте далі.

Як проявляється деменція?

Різні типи деменції можуть впливати індивідуально на кожну людину. Але є загальні ранні симптоми, які з’являються ще до встановлення діагнозу.

Погіршення пам’яті. Це рання ознака хвороби - втрата короткочасної пам'яті. Людина забуває, де залишає предмети, чому зайшла до кімнати, що повинна робити того чи наступного дня.

Це рання ознака хвороби - втрата короткочасної пам'яті. Людина забуває, де залишає предмети, чому зайшла до кімнати, що повинна робити того чи наступного дня. Певні труднощі з викладенням своєї думки: людина не може пояснити щось, правильно підібрати слова. З часом погіршується функція словотворення, що ускладнює мовлення хворого.

людина не може пояснити щось, правильно підібрати слова. З часом погіршується функція словотворення, що ускладнює мовлення хворого. Різкі перепади настрою та апатія. Хворий може то плакати, то безпідставно радіти. Або втрачає інтерес до речей чи дій, які йому раніше приносили задоволення.

Хворий може то плакати, то безпідставно радіти. Або втрачає інтерес до речей чи дій, які йому раніше приносили задоволення. Людині стає складно виконувати повсякденні дії, якими вона займалася раніше. Прості дії: як закрити двері, приготувати собі чай, умитися, - хворий не може сам упоратися з такими речами, йому стає важко це зробити. Бо порушується когнітивна функція мозку.

якими вона займалася раніше. Прості дії: як закрити двері, приготувати собі чай, умитися, - хворий не може сам упоратися з такими речами, йому стає важко це зробити. Бо порушується когнітивна функція мозку. Проблеми з орієнтацією у просторі: людина може заблукати, коли виходить на вулицю. Забування простих напрямків та раніше знайомих маршрутів - це найпоширеніша ознака деменції, яка може призвести до небезпечних наслідків.

людина може заблукати, коли виходить на вулицю. Забування простих напрямків та раніше знайомих маршрутів - це найпоширеніша ознака деменції, яка може призвести до небезпечних наслідків. Повторюваність чи плутанина. Хворий на деменцію може повторювати одні й ти самі дії, забувати якісь речі. Людина не орієнтується у часі, не пам'ятає особистої інформації.

Чому виникає деменція?

Основною причиною розвитку хвороби є ураження центральної нервової системи, що призводить до загибелі клітин головного мозку. На це захворювання страждають люди поважного віку, зазвичай, від 65 років. Також хвороба може бути спричинена спадковістю та серцево-судинними захворюваннями. А у людей молодшого віку деменція виникає в результаті пухлини головного мозку чи отриманих травм.

Ще є хвороби, на тлі яких деменція є ускладненням: атеросклероз судин головного мозку, СНІД, гепатит, енцефаліт та гіпертонія. На виникнення захворювання також можуть впливати інші чинники. До таких належить дефіцит в організмі вітамінів групи В, шкідливі звички, тривалі депресії та порушення сну.

Як довго живуть люди з деменцією?

Середня тривалість життя людей від того часу, коли було встановлено діагноз, становить близько чотирьох років. Переважна більшість хворих помирає від ускладнень хвороби або від інсульту, який спричиняє деменція.

Вчені, на жаль, ще не віднайшли ліків, які б упоралися з пошкодженням мозку. Тому лікування направлене на усунення причин, через які людина помирає швидше, таких як інсульт. Окрім прийому призначених ліків, потрібно вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, дотримуватися дієти, якщо є проблеми з вагою. Хворому слід відмовитися від тютюну та вживання алкогольних напоїв.

Як за допомогою інтернету зупинити розвиток деменції?

На жаль, ліків від цієї недуги ще не віднайшли, але вчені пропонують спосіб, який попередить розвиток деменції. Дослідження показали, що у тих людей, які активно користуються інтренетом, ризик деменції становить лише 1,54%. А у тих, хто не користується мережею, ризик захворіти становить 10,45%, але у цього методу є свої нюанси, не знаючи яких можна тільки нашкодити собі.

Науковці протягом 17 років моніторили стан здоров'я дорослих людей віком від 50 до 65 років, у яких на початку дослідження не було деменції. У цьому експерименті взяли участь 20 тисяч громадян США похилого віку. З 2002 по 2018 року кожні кілька років вчені запитували людей про їхні звички користуванням інтернет-ресурсами. 65% опитуваних постійно користувалися інтренетом. Таким чином вчені встановили, що ймовірність розвитку деменції у користувачів інтернету удвічі нижча, ніж у тих, хто ним не користується.

Вчені довели, що з віком тривала кількість часу, проведеного в мережі, дуже корисна для зміцнення мозку. Регулярне використання інтернету підвищує його активність, чим знижує в рази розвиток деменції. Тому медики і науковці рекомендують активно використовувати новітні технології та інтренет, особливо людям похилого віку. Це тренуватиме мозок, пам'ять і здатність до освоєння нових навичок. Але варто пам’ятати, що все має бути в міру, щоб часте використання інтернет-ресурсів не призвело до залежності.

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