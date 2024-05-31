Італійський науковець розкрив секрет довголіття: коли треба вечеряти, щоб дожити до 120 років

Вчений Вальтер Лонго зазначає, що він ніколи не відмовлятиметься від пізнього ситного прийому їжі, і ось чому.

Італійському вченому завжди було цікаве питання довголіття, особливо дотримання різноманітних дієт, які впливають на збільшення тривалості життя. Лонго провів купу досліджень на цю тему від 1989 року. Як пише видання Make it, наразі вчений працює директором лабораторії довголіття та раку в Інституті молекулярної онкології IFOM у Мілані, що в Італії, і продовжує досліджувати питання тривалості життя.

Якого режиму харчування треба дотримуватися, щоб прожити більше 100 років: висновки вченого

У публікації Make it зазначається, що італійський учений планує прожити до 120 років. Упродовж багаторічних досліджень Вальтер Лонго встановив, що правильне харчування – це ключовий фактор довголіття. Сам науковець дотримується середземноморської дієти, яка запобігає хворобам серця, ожирінню та розвиткові діабету ІІ типу.

Науковець окремо наголошує на тому, що вкрай важливо їсти у встановлені проміжки часу, щоб досягнути максимально корисного ефекту від дієти. Лонго рекомендує усім, хто хоче довго жити, робити перерви між прийомами їжі по 12 годин. Наприклад, якщо ви їсте о 8 ранку, то другий прийом повинен бути о 8 вечора.

За словами італійського вченого, такий режим харчування можна порівняти з дієтою, яка імітує інтервальне голодування. Але вчений в жодному випадку не закликає переходити саме на цю дієту. Він рекомендує просто дотримуватися принципу збалансованого харчування, що міститиме всі важливі корисні мікроелементи для здоров’я організму.

Сам науковець зазначає, що він не обідає, проте у нього дуже ситна і водночас поживна пізня вечеря. Лонго говорить, що упродовж тижня – з понеділка по п’ятницю, дозволяє собі такий прийом їжі після 22:00.

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