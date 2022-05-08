Кабмін відновив реалізацію альбуміну за кордоном для національних виробників

Кабмін відновив реалізацію альбуміну за кордоном для національних виробників

Дозвіл на реалізацію препаратів крові за кордоном допоможе фармацевтичній галузі виконувати міжнародні контракти.

Кабінет Міністрів України дозволив національним виробникам реалізовувати препарати на основі крові за кордоном, але із дотриманням обов’язкових умов.

про це повідомляє МОЗ.

"Відповідне рішення – це черговий крок, який робить МОЗ для відновлення економіки від руйнівних наслідків російського вторгнення", – йдеться у повідомленні.

Так, дозвіл на реалізацію препаратів крові за кордоном:

допоможе фармацевтичній галузі виконувати міжнародні контракти;

вбереже національного виробника від критичних наслідків війни;

сприятиме запуску української економіки;

сприятиме додатковим надходженням до держбюджету.

Зокрема, йдеться саме про препарати на основі крові (альбумін та імуноглобулін), а не донорську кров як таку. Адже експорт останньої в Україні заборонений.

Варто зазначити, що реалізувати компоненти крові чи препарати на її основі заборонено, якщо у виробника не існує незнижувального запасу.

Додамо, що МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни.

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