Календар профілактичних щеплень: що і для кого зміниться від 1 січня 2026

Від 1 січня 2026 року в Україні оновлять календар обов’язкових профілактичних щеплень. Серед змін — щеплення проти вірусу папіломи людини, перехід на комбіновані вакцини та зміна схем за віком.

Про це повідомили у МОЗ.

Зокрема, він охоплюватиме 11 інфекційних захворювань: туберкульоз, гепатит В, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, ХІБ-інфекція та вірус папіломи людини (ВПЛ).

Також в Україні запроваджують одноразову безплатну вакцинацію дівчаток віком від 12 до 13 років від вірусу папіломи людини. Змінять і схему щеплення проти кору.

Від наступного року щеплення від поліомієліту робитимуть тільки ін’єкційно, тобто шприцом. Наразі в Україні використовують комбіновану схему щеплення.

Нагадаємо, в Україні протягом року кількість випадків кору зросла більш ніж удесятеро. Найбільшу небезпеку ця інфекція становить саме для дитячих колективів. Як наголосив головний санітарний лікар Ігор Кузін, кір є однією з найзаразніших хвороб: дев’ятеро з десяти невакцинованих дітей, які контактують із хворим, неминуче інфікуються.