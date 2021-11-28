Календар щеплень для дорослих: які вакцини потрібно отримати після 20 років

Календар щеплень для дорослих: які вакцини потрібно отримати після 20 років

Імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому необхідне повторне введення вакцин — ревакцинація.

Вакцинація - це не лише про дитячі інфекції. Пандемія довела, що щеплення здатне зупинити найзаразніший вірус. Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

Щодо інших інфекційних хвороб, то серед них є вкрай небезпечні.

Підлітки, дорослі і літні люди також можуть поранити руку, чим наразити себе на небезпеку правця. А вакцинацію проти грипу лікарі рекомендують проходити перед початком кожного епідсезону, щоби убезпечити себе від інфекції, що загрожує життю.

Про вакцинацію для дорослих та інформацію, щодо захворювань, проти яких необхідно робити щеплення за календарем профілактичних щеплень, надає МОЗ.

Календар щеплень для дорослих допоможе зорієнтуватися у переліку хвороб, проти яких врятує вакцина. Але чи пам'ятаєте ви свою історію щеплень?

Зазвичай дорослі люди, впевнені, що їх прищеплювали в дитинстві. Втім, якщо ви втратили дитячу медичну карту, терапевт порадить ревакцинуватися від наступних інфекцій.

Календар щеплення для дорослих

Щеплення АДП-М - проти правця і дифтерії

Дорослим слід робити кожні 10 років життя, тому що саме стільки зберігається імунітет проти цих хвороб.

Якщо останній раз ви проходили імунізацію понад 20 років тому, вакцину вводять два рази з інтервалом в 40 діб. При наявності травми із забрудненою раною пацієнту може бути показана екстрена вакцинація АДП-М.

Планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією.

Якщо ви в дитинстві не вакцинувалися, або не знаєте це напевно, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – спочатку перша доза, через 40 діб – друга, а за 6 місяців після другої – третя.

Вакцинування безкоштовне. Щеплення проводять у державних закладах охорони здоров’я.

Кір, краснуха, паротит - щеплення КПК від розповсюджених інфекцій у дорослому віці

До 1990 року щеплення від кору робили лише один раз. Антитіл, за інформацією МОЗ, вистачає на все життя. Але якщо ви не знаєте, чи робили вам щеплення КПК, краще здати аналізи на виявлення IgG до вірусу і пересвідчитися, що у вашій крові таки є антитіла до цих трьох вірусів. Інфекція у дорослих перебігає з важкими ускладненнями на нирки і серце.

За дитячим календарем вакцину КПК вводять двічі - у рік та шість.

Дорослим слід вакцинуватися проти кору, краснухи та паротиту, якщо вони ніколи не вакцинувались від цих хвороб і немає медичних даних про імунізацію. Тож завітайте до терапевта і візьміть направлення на аналіз. Це швидкий та простий спосіб з’ясувати, потрібна вакцинація чи ні.

Невакцинованим дорослим вводять одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту – і другу дозу через місяць.

Вакцинування безкоштовне для дорослих із груп ризику: медиків, освітян, студентів, військових, учасників Операції об’єднаних сил. В іншому разі вакцину можна придбати за власний рахунок в аптеці.

Вакцина Пріорікс (Priorix) коштує від 300 грн. Щеплення проводять у державних закладах охорони здоров’я.

Протипоказання! Вакцина КПК є живою вакциною, тому її не роблять під час вагітності. Щеплення КПК, проведене під час вагітності випадково, наприклад, коли жінка не знала, що вагітна, не є показанням до аборту.

Вакцинація проти гепатиту B

Це щеплення захистить (за умови, якщо ви будете стежити за своїм здоров'ям) від наслідків вірусної інфекції, що призводять дотаких хвороб, як цироз і рак печінки.

ВООЗ включила вакцину до національних календарів щеплень лише в 2001 році.

Невакцинованим дорослим 18-35 років, які не отримували вакцину раніше, не завадить убезпечити себе від цієї інфекції.

Зверніться до свого лікаря, він призначить лабораторні дослідження на наявність анти-HBs (HBsАb), що допоможуть з’ясувати, чи проводили вам вакцинацію від гепатиту.

Схему вакцинації і дозування препарату підбирає лікар (залежно від віку та медичної історії пацієнта).

Вацинування проводять за власний кошт пацієнта. Вакцину можна придбати в аптеці.

Енджерікс-B - вакцина для профилактики вірусного гепатита В коштує від 170 грн (одна суспензія для ін'єкцій). Щеплення проводять як у державних закладах охорони здоров’я, так і приватних клініках.

Важливо! Зберігати вакцину до проведення щеплення потрібно в холоді.

Ревакцинацію після імунізації не проводять.

Щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ)

Цієї вакцинації немає у переліку обов'язкових щеплень МОЗ, але вірус папіломи людини (ВПЛ), або папіломавірус, є надзвичайно поширеним інфекційним вірусним захворюванням, що передається статевим або контактно - побутовим шляхом.

За медичною статистикою, вірус папіломи людини мають понад 50% населення світу, особливо схильні до нього люди зі слабкою імунною системою.

Вірусом папіломи людини називають велику групу вірусів, до якої входить понад 100 різновидів.

Медики стверджують, що 75% дорослого населення є здоровими носіями вірусу папіломи, тому що багатьма його видами діти заражаються ще в дитячих колективах. Однак, до клінічних проявів, тобто появи бородавок, папілом і кондилом, доходить далеко не завжди. Крім того, у переважної частини інфікованих дітей і молодих людей (переважно до 25 років) з'явилися папіломи і бородавки проходять самі собою. ВПЛ надзвичайно агресивний. У 70% випадків стаэ причиною раку шийки матки. Тому вакцину проти ВПЛ рекомендують робити всім дівчатам у пубертатному періоді. Втім, навіть якщо вам трохи за 30, і ви вже були інфіковані одним з типів ВПЛ, вакцина захистить вас від інших.

Чоловікам вакцинація проти ВПЛ також буде корисна: у них вірус в 90% випадків стає причиною гострих кондилом і підвищує ризик злоякісних пухлин заднього проходу.

Вакцинація проти пневмококової та гемофільної інфекції - для хронічних хворих

Пневмококи - головні збудники менінгіту, синуситу, отиту і пневмонії у дорослих, а гемофільна інфекція здатна викликати важкі пошкодження ЦНС і органів дихальної системи. У групі ризику - особи з хронічними захворюваннями легенів, серцево-судинної системи, неврологічними захворюваннями, цукровим діабетом, цирозом печінки, імунодефіцитом і хворобою Ходжкіна. Для профілактики цих небезпечних патологій досить одного щеплення проти пневмококової інфекції та триразового введення вакцини від гемофільної інфекції. Про це чудово обізнані фахівці охорони здоров'я в розвинених країнах, тому в в США, Канаді, Німеччині, Франції, Австралії та Великій Британії пневмококова вакцина включена в календар планових профілактичних щеплень, а вакцинація від гемофільної інфекції проводиться одночасно з АКДС.

Щорічна вакцина проти грипу

Епідемії грипу трапляються щороку, а оскільки вірус постійно мутує, одноразового профілактичного введення вакцини або набутого імунітету - недостатньо. Вакцинацію рекомендують проходити перед початком епідсезону (в жовтні-грудні). Сучасні вакцини зарекомендували себе як краще профілактичний засіб проти грипу, і показані всім, хто не хоче піддавати своє здоров'я на небезпеку. Люди похилого віку, працівники медичних установ, торгівлі, громадського харчування та навчальних закладів перебувають у групі ризику, тому для них щеплення від грипу - обов'язкові.

Вакцинування від грипу, як правило, роблять і у державних поліклініках, і у приватних закладах.

Вакцина від грипу зазвичай призначена для вироблення імунітету від декількох штамів, що циркулюватимуть. Часто вакцинуватися пропонують на виробництві чи в офісах. Не відмовляйтеся. Щеплення якщо і не убереже вас від вірусу на 100%, то точно знизить ризик ускладнень і не дозволить злягти із грипом.

Вакцинація від COVID-19

У людей, які двічі зробили щеплення проти коронавірусу, втричі менше шансів підхопити COVID-19. Про це розповіли вчені Імперського медичного коледжу Великої Британії.

Експерти проводили дослідження в період від 24 червня до 12 липня і перевірили понад 100 тисяч осіб. Вони підкреслили, що жодна з вакцин, які існують, не здатна 100% захистити від коронавірусу, але ризик зараження після вакцинації зменшується на 50-60%.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що вакцинація від коронавірусної інфекції може врятувати життя. Як свідчить досвід різних країн світу, найвища летальність від хвороби, викликаної штамом “Дельта”, саме серед невакцинованого населення.

В Україні вакцинацію від COVID-19 проводять препаратами AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Spikevax від компанії Moderna і Pfizer-BioNTech.

Вакцина Oxford / AstraZeneca розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca. МОЗ схвалив вакцину для екстреного медичного застосування.

Китайська протиковідна вакцина CoronaVac від пекінської біофармацевтичної компанії Sinovac.

Вакцина від коронавірусної інфекції компаній Pfizer-BioNTech (вона ж Comirnaty, вона ж BNT162b2).

Протиковідна вакцина з ефективністю 96% Novavax. Дану американську вакцину виробляють за ліцензією на основі Serum Institute в Індії.

Американська вакцина Moderna, що за ствердженням виробника, стійка до нового штаму коронавируса «Дельта».

Щеплення від коронавірусу однією з цих вакцин робиться два рази. Рекомендована ревакцинація - через 28 днів. В даний час триває узгодження щодо необхідності бустерної (третьої) дози та скорочення терміну між введенням доз вакцини від COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я України наразі чекає на результати наукових досліджень щодо ефективності третьої дози вакцини проти коронавірусу.

Все про вакцину Pfizer проти коронавірусу - як діє, ефективність та побічні реакції, читайте у матеріалі ТСН.