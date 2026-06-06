Камені в нирках: скільки потрібно пити води щодня

Нирки / © Pixabay

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Камені у нирках мають близько 10% дорослих людей. Підтримка водного балансу — головний спосіб для запобігання цій проблемі.

Про це пише EatingWell.

Вживання води може запобігти надмірному закисленню сечі, що не тільки може подразнювати слизову оболонку сечовивідних шляхів, але й призвести до утворення каменів. Низький об’єм сечі може призвести до перенасичення сечі — стану, при якому сеча більше не може утримувати розчинені мінерали у високих концентраціях, що призводить до їх кристалізації. Після кристалізації мінерали починають злипатися, утворюючи камені.

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«Загальна рекомендація щодо споживання рідини для дорослих становить приблизно 2,5–3 літри загальної рідини на день, що дорівнює приблизно 10–12 склянок», — сказала дієтологиня Джессіка Кленсі-Строун.

Нагадаємо, експерти під час досліджень з’ясували, що солодощі не лише пов’язані зі збільшенням ваги та діабетом, а й вважаються серйозною загрозою для здоров’я нирок.

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