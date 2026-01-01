Каміння у нирках: які продукти треба їсти

Нирки / © Credits

Реклама

Дослідники з’ясували, що вживання цитрусових та ягід знижує ризик сечокам’яної хвороби.

Результати роботи опубліковані у журналі Frontiers in Nutrition.

Статистичний аналіз показав, що у людей, які регулярно вживали цитрусові, дині та ягоди, а також помідори, ризик каміння в нирках був нижчим. А більш високе споживання доданих цукрів асоціювалося з підвищеною ймовірністю захворювання.

Реклама

Дослідники звернули увагу, що зв’язок між харчуванням та ризиком каміння часто носить нелінійний характер. Для багатьох груп продуктів існує оптимальний діапазон споживання: помірна кількість пов’язана з меншим ризиком, тоді як надто низьке, так і надмірно високе споживання може давати захисного ефекту.

Фрукти та овочі багаті калієм та органічними кислотами можуть знижувати кристалізацію солей у сечі, а молочні продукти забезпечують кальцій, що зменшує всмоктування оксалатів у кишківнику. Додані цукру, навпаки, можуть порушувати обмін речовин і підвищувати виведення кальцію із сечею.

Нагадаємо, експерти під час досліджень з’ясували, що солодощі не лише пов’язані зі збільшенням ваги та діабетом, а й вважаються серйозною загрозою для здоров’я нирок.