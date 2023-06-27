Кардіологи назвали найгірші звички для здоров’я серця

Хоч генетика відіграє певну роль у здоров’ї серця, вона далеко не вирішує чиюсь долю.

Кардіологи стверджують, що деякі звички мають більший вплив на здоров’я серця, ніж інші. Одна з них може мати абсолютно руйнівний вплив не лише на серце, але й на загальний стан здоров’я.

Про це пише Parade.

Яка звичка найгірша для здоров’я серця?

На думку кардіолога Cedars Sinai, доктора медичних наук Нормана Лепора і доктора медичних наук Майкла Левіна, клінічного інструктора кафедри медицини відділу кардіології імені Леона Х. Чарні Нью-Йоркського університету Langone Health, найгірша звичка для здоров’я серця — куріння та вейпінг.

“Куріння та вейпінг значно підвищують ризик інсульту, інфаркту та периферичних судинних захворювань, що може призвести до ампутації ніг у важких випадках”, — каже доктор Лепор. Він додає, що регулярне вживання тютюну також може спричинити утворення бляшок у коронарних артеріях, що може підвищити рівень холестерину.

Доктор Левін не прикрашає вплив куріння або вейпінгу на здоров’я серця. “Найгіршою звичкою, пов’язаною зі здоров’ям серцево-судинної системи, залишається вживання тютюну. Існує значний ризик загальних серцево-судинних захворювань, а також підвищений ризик раку”, — говорить він.

Якщо ви курите або вейпите, вам може бути важко кинути. Жоден з лікарів не каже, що від цієї звички легко відмовитися. Але обидва говорять, що найкраще, що ви можете зробити для свого здоров’я, — це зробити все, щоб кинути палити.

“Існує багато різних засобів, які допомагають у цьому, включаючи заміну нікотину, а також ліки, що відпускаються за рецептом”, — каже доктор Левін. Він заохочує всіх, хто курить або вейпить, поговорити зі своїм лікарем про те, які є варіанти щодо ліків, які можуть допомогти вам кинути палити.

Інші звички, які можуть негативно вплинути на здоров’я серця

Якщо ви не курите і не вейпите, це ще не означає, що ви не в зоні ризику. Обидва лікарі кажуть, що є багато інших звичок, які можуть негативно вплинути на здоров'я серця. “Інша поширена звичка, яка шкодить здоров’ю серця та серцево-судинної системи, включає малорухливий спосіб життя та погану дієту з високим вмістом насичених жирів і високим споживанням натрію”, — каже доктор Левін, додаючи, що надмірна вага може призвести до різноманітних проблем зі здоров’ям. що підвищить ризик серцево-судинних захворювань.

Доктор Лепор каже, що особливо важливо тримати рівень холестерину під контролем. “Вживання тютюну є найгіршою звичкою для здоров’я серця, але наявність високого рівня холестерину ЛПНЩ є найбільшим фактором ризику [проблем із серцево-судинним здоров’ям]”, — каже він.

Тим не менш, ви все ще можете зробити багато, щоб утримати рівень холестерину ЛПНЩ від підвищення. Доктор Лепор каже, що треба уникати транс-жирів (які містяться у смаженій їжі), зводити до мінімуму продукти з високим вмістом натрію та насичених жирів, вживати продукти з високим вмістом ненасичених жирів (таких як морепродукти, авокадо та горіхи), а також виконувати регулярні фізичні вправи. Все це способи підтримувати рівень холестерину ЛПНЩ на належному рівні.

Якщо у вас високий рівень холестерину, він рекомендує поговорити зі своїм лікарем про засоби, що відпускаються за рецептом, наприклад статини, які можуть допомогти.

Яка звичка найкраща для здоров’я серця?

Тепер, коли ви знаєте найгірші звички для здоров’я серця, вам може бути цікаво, яка звичка найкраща. Лікарі в цьому сенсі говорять про здорове харчування та регулярні фізичні вправи. Іноді найкраща порада є найбільш очікуваною.

Доктор Лепор каже, що він регулярно рекомендує пацієнтам середземноморську дієту, в якій акцент робиться на рослинній їжі та корисних жирах. Що стосується руху, доктор Левін радить, що потрібно приділяти принаймні 150 хвилин на тиждень швидкій ходьбі або фізичним вправам.

Щоб дізнатися більше про зв’язок між вашим споживанням алкоголю та здоров’ям серцево-судинної системи, перегляньте, що відбувається з вашим серцем, коли ви вживаєте алкоголь.

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