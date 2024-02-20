Кардіологи назвали єдину річ, яка насправді зменшує накопичення бляшок в артеріях

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Є багато факторів ризику, які можна контролювати, щоб знизити ризик і уповільнити накопичення холестерину, жиру, кальцію та клітинних залишків на стінках артерій, адже це звужує їх, отже зменшує кровотік і збільшує ризик серцевих захворювань.

Про це розповів доктор медичних наук, сертифікований консультант-кардіолог Рігвед Тадвалкар, пише Yahoo.

Кардіолог повідомив, що змінивши єдину звичку можна запобігти накопиченню бляшок в артеріях.

"Однією з потужних звичок боротьби з накопиченням бляшок в артеріях є регулярна фізична активність. Вправи допомагають знизити рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ, підвищити рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ і покращити артеріальний тиск, що сприяє здоров’ю артерій", — каже лікар.

Доктор Тадвалкар додав, що фізичні вправи мають навіть протизапальний ефект і допомагають знизити чутливість до інсуліну, зменшуючи ризик розвитку діабету 2 типу — стану, який підвищує ризик серцевих захворювань.

"М’язи, які працюють, потребують більше кисню та поживних речовин. У відповідь на регулярні фізичні вправи в нашому організмі зростає кількість кровоносних судин. Регулярні фізичні вправи сприяють покращенню здоров’я судин навіть у людей, які вже мають атеросклероз (потовщення або затвердіння артерій через утворення бляшок", — пояснив фахівець.

Він нагадав і про стандартну рекомендацію Американської кардіологічної асоціації, що полягає в тому, щоб приділяти 150 хвилин аеробній активності помірної інтенсивності на тиждень.

"Це близько 20 хвилин на день. Навіть стільки краще, ніж нічого", — додає фахівець.

Водночас Тадвалкар рекомендує починати повільно й з незначних обсягів, особливо якщо людина раніше не могла дотримуватися режиму тренувань.

"Для тих, кому важко почати тренуватися, рекомендую розбавити свій робочий "сидячий" графік короткими прогулянками протягом дня. Поступово збільшуйте тривалість та інтенсивність у міру покращення вашої фізичної форми", — додає фахівець.

Він рекомендує знайти заняття, які подобаються: швидка ходьба, плавання, велосипед, танці — варіанти безмежні.

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Обстежтесь та дізнайтеся про свої фактори ризику

"Найважливіше, що ви можете зробити для здоров’я свого серця, зокрема визначити, чи є у вас бляшки в артеріях, — це зрозуміти фактори ризику серцево-судинних захворювань. Головне — переглянути їх зі своїм лікарем, щоб переконатися, що вони ретельно оцінені та, якщо необхідно, вирішені за допомогою зміни способу життя та/або прийому ліків", — говорить доктор медичних наук, кардіолог Ашіш Сарраджу.

Доктор Сарраджу каже, що цей крок може допомогти вашому лікарю розробити з вами індивідуальний план лікування.

"Існує багато факторів ризику накопичення нальоту в артеріях, зокрема високий рівень холестерину, кров'яний тиск, діабет, куріння та серцеві захворювання в сімейному анамнезі", — зазначає кардіолог.

Дієта у разі проблем із серцем

Дотримуйтеся дієти

Кардіологи наводять приклад середземноморської дієти, яку вважають найкращою для серця.

Цей раціон допомагає знижувати ризик серцевих захворювань.

Дієта містить наступні продукти:

Фрукти

Овочі

Цільного зерна

Горіхи

Оливкова олія

Джерела білка, такі як квасоля, риба та птиця

Молочні продукти в помірних кількостях

Киньте палити

Одне з найважливіших дій, які люди можуть зробити, щоб зменшити ризик утворення бляшок в артеріях, — це кинути палити, якщо вони цього досі не зробили.

"Куріння має відомий зв’язок із накопиченням нальоту на стінках судин та сприяє запаленню", — каже фахівець.

Керуйте рівнем стресу

Хронічний стрес сприяє запаленню, яке призводить до посилення накопичення бляшок в артеріях. Вивчення методів релаксації, таких як йога або медитація, може бути корисним для пом’якшення реакцій на зовнішні подразники.

Тримайте проблему під контролем

Якщо зміни звичок та раціону не допомагають усунути ризик проблем із серцем, розпочніть профілактичну терапію.

Методи лікування можуть містити:

Медикаменти для контролю холестерину ЛПНЩ, наприклад статини

Ліки від артеріального тиску

Препарати для контролю діабету

Дуже важливо звернутися до лікаря та пройти всебічне медичне обстеження. Якщо вас турбує серце, зверніться до свогосімейного терапевта якомога раніше.

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