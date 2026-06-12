Кардіолог назвав горіх, який варто їсти щодня для здоров’я серця

Серце

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Горіхи — висококалорійний продукт, проте вони заслуговують на місце в раціоні завдяки вмісту корисних жирів, антиоксидантів і позитивному впливу на серцево-судинну систему.

Про це пише Mensjournal.

Вживання горіхів кілька разів на тиждень знижує ризик інфаркту міокарда, раптової серцевої смерті та серцево-судинних захворювань на 30-50 відсотків.

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Доктор медичних наук, кардіолог Надім Гелу назвав волоські горіхи найкращим вибором для здоров’я серця.

«Волоські горіхи — чудовий вибір. Вони є багатим джерелом омега-3 жирних кислот, які наш організм не може виробляти самостійно. Ці жирні кислоти знижують рівень тригліцеридів, високий рівень яких може погіршити вплив поганого холестерину в крові», — пояснив він.

Омега-3, що містяться у волоських горіхах, допомагають покращити рівень «хорошого» холестерину (ЛПВЩ), зменшують кількість «поганого» (ЛПНЩ) і сприяють розслабленню кровоносних судин, покращуючи кровообіг і потенційно знижуючи тиск.

Кардіолог радить споживати приблизно чверть склянки волоських горіхів на день, тобто п’ять порцій на тиждень. Це допоможе підтримувати здоров’я серця.

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Нагадаємо, лікарі-кардіологи розповіли, які прості продукти щодня додають до свого раціону. За їхніми словами, така їжа допомагає контролювати холестерин і тиск.

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